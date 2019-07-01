ተቻችሎ የመኖር እሴቶችን በማጎልበት ሰላምና ልማትን ለማስቀጠል እንሰራለን…..የሀድያ ዞን ወጣቶች

ሰኔ 24/2011 ተቻችሎ የመኖር እሴቶችን በማጎልበት የሀገሪቱን ሰላምና ልማት ለማስቀጠል የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ የሀድያ ዞን ወጣቶች ተናገሩ።
የዞኑ ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶ ጉዳይ መምሪያ “በተደራጀ የወጣቶች ንቅናቄ ሰላማችንን እናስቀጥላለን” በሚል መርህ ያዘጋጀው የወጣቶች የሰላም ኮንፈረንስ ዛሬ በሆሳዕና ከተማ ተካሂዷል።
በመድረኩ ወጣቶች እራሳቸውን ከስሜታዊነት በማውጣት ጥያቄዎቻቸውን አግባብ ባለው መንገድ ማቅረብና ሀገራዊ ልማቱን ማስቀጠል እንደሚጠበቅባቸው ተመላክቷል።
አብሮ የመኖር እሴትን በማጎልበትና ሀገራዊ አንድነትን በማጠናከር ለሁሉም የምትሆን ሀገር በመፍጠር በኩል የወጣቱ ሚና ከፍተኛ መሆን እንዳለበትም ነው የተገለጸው።
በመድረኩ ላይ የሀገር ግንባታ ያለሰላም ስለማይታሰብ ወጣቱ ሰላሙን ከማስጠበቅ ባለፈ ልማቱን በማስቀጠል ኢኮሚያዊ ተጠቃሚነቱን ሊያረጋግጥ እንደሚገባም ተጠቁሟል።
በመድረኩ ከዱና ወረዳ ከተሳተፉት ወጣቶች መካከል ወጣት መስፍን ደምሴ እንደተናገረው ወጣቱ የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ ረገድና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች ተባብረውና ተፈቃቅረው እንዲኖሩ በማድረግ በኩል የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቋል።
በአካባቢው ሰላማዊ የሆነና ተቻችሎ የሚኖር ትውልድ እንዲፈጠርና ሀገራዊ የልማት እንቅስቃሴው እንዲጠናካር በማድረግ በኩል የድርሻውን እንደሚወጣም ተናግሯል።
“ለሀገራዊ ልማቱም ሆነ ለኛ ለወጣቶች ተጠቃሚነት ሰላም አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው” ያለው ሌላው ደግሞ ከአን ሌሞ ወረዳ ወጣቶች ፌዴሬሽን የመጣው ወጣት እሸቱ ኤረቦ ነው።
እንደወጣቱ ገለጻ ወጣቱ የህዝቡን የርስ በርስ ግንኙነት ሰላማዊ በማድረግ ሰላም የሰፈነባት ሀገርን በመፍጠር በኩል የጎላ አስተዋፅኦ ሊኖረው ይገባል።
በዞኑ ብሎም በሀገሪቱ በህዝቦች መካከል ተቻችሎ በመኖር ሀገራዊ ሰላምን ለማረጋገጥ የበኩሉን እንደሚወጣም ወጣቱ ተናግሯል።
ከሆሳዕና ከተማ ወጣቶች ማህበር የመጣው ወጣት እያሱ ወፈራ በበኩሉ “ለሀገራዊ ለውጡ የሰላም ሚና ወሳኝ በመሆኑ ወጣቶች የአካባቢያችንን ሰላም በማስጠበቅ ሀገራዊ ልማቱን ማስቀጠል ይኖርብናል” ብሏል
በሀገሪቱ የተጀመረው የልማትና የለውጥ ጉዞ ቀጣይነት እንዲኖረውና ውጤታማ እንዲሆን የአካባቢውን ሰላም በማስጠበቅ የድርሻውን እንደሚወጣ ወጣት እያሱ ተናግሯል።
በመድረኩ የዞኑ አመራሮች፣ የወጣት አደረጃጀት መሪዎች እንዲሁም የሃይማኖት አባቶች መሳተፋቸው ታውቋል።