ዩኒቨርሲቲው ከ4 ሺህ 700 በላይ ተማሪዎችን አስመረቀ

ዲላ/ መቱ ሰኔ 23 /2011 የዲላ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ያስተማራቸውን 4 ሺህ 726 ተማሪዎችን አስመረቀ።
የመቱ የኒቨርሲቲ በበኩሉ በተለያዩ የሙያ መስኮች ያስተማራቸውን 2 ሺህ 323 ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪ አስመርቋል።
የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ ዩኒቨርሲቲው በተያዘው ዓመት 4 ሺህ 216 ተማሪዎችን በመጀመሪያ ዲግሪ ቀሪዎቹን በሁለተኛ ዲግሪ ለምረቃ ማብቃቱን ተናግረዋል።
ከአጠቃላይ ተመራቂ ተማሪዎች ውስጥ 1 ሺህ 561 የሚሆኑት ሴቶች መሆናቸውን አመልክተዋል።
የማህበረሰቡን ችግር የሚፈቱና አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ከ50 በላይ አነስተኛና 12 መካከለኛ ምርምሮች መካሄዳቸውን አስረድተዋል።
የጥናት ውጤቶችንም ለማህበረሰቡ ጥቅም ለማዋል ጥረት መደረጉን ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል።
በአከባቢው የሚገኘውን የይርጋጨፌ ተፈጥሯዊ ቡና ምርታማነትን ለማሳደግ የሚያስችል የምርምር ማዕከል ለማቋቋም እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
በቀጣዩ የትምህርት ዘመን የቡና ሳይንስና ምጣኔ ሃብት መርሐ ግብር ለመክፈት የሥርዓተ ትምህርት ቀረጻን ጨምሮ ሌሎች ዝግጀት ማጠናቀቁን ተናግረዋል።
የኢፌዲሪ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር አፈወርቅ ካሱ “የዛሬ ስኬታችሁ የመጨረሻ ግባችሁ አይደለም” በማለት ምሩቃን ራሳችሁን ለተሻለ ስኬት እንዲያዘጋጁ አሳስበዋል።
የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የህዝቡን አኗኗር ለመለወጥ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ዝቅተኛ መሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትር ዴኤታው፣ የትምህርት ጥራትን ጨምሮ በመስኩ የሚስተዋሉ ድርብርብ ችግሮችን ለመፍታት መንግሥት የሚያደርገውን ጥረት እንዲያግዙ ጠይቀዋል።
ከተመራቂዎች መካከል ከጤና መኮንን ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀችው ጸዮን ሙላት ጊዜዋን በአግባቡ በመጠቀም ውጤታማ መሆኗን አስረድታለች።
“የጤና ሙያ ህብረተሰቡን በጥንቃቄ ማገልገልን የሚጠይቅ ነው” ያለችው ተመራቂዋ፣ በምትሰማራበት የሙያ መስክ ህዝብና መንግስት በታማኝነት ለማገልገል መዘጋጀቷን ገልጻለች።
በተመሳሳይ የመቱ ዩኒቨርስቲ በመቱና በደሌ ካምፓሶች በተለያዩ የሙያ መስኮች ያስተማራቸውን 2 ሺህ 323 ተማሪዎች ትናንትና ዛሬ በመጀመርያ ዲግሪ አስመርቋል።
ከአጠቃላይ ተመራቂዎች መካከል 988 የሚሆኑት ሴት ምሩቃን መሆናቸው ታውቋል።
የግብርና ሚንስቴር ዴኤታና የዩኒቨርስቲው የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሳኒ ረዲ በተጀመረው አገራዊ የለውጥና የእድገት ጉዞ ተመራቂዎች በትምህርት ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት በሚሰማሩበት የሙያ መስክ ወደ ተግባር መቀየር እንዳለባቸው አሳስበዋል።
በነርሲንግ ትምህርት የተመረቀው አነዋር ታጁዲን እንዳለው በተቀጣሪነትም ይሁን በግል ስራ ፈጠራ ቀስሞ የወጣውን እውቀትወደ ተግባራ ለመቀየር ተዘጋጅቷል።
በማኔጅመንት እንፎርሜሽን ሲስተም የትምህርት መስክ የተመረቀው ቴዎድሮስ ፍስሃ ለግል ስራ ፈጠራ ቅድሚያ እንደሚሰጥ አስረድቷል።
በህግ ትምህርት የተመረቀች ፈትያ አብዱልመጂድ በበኩሏ በተማረችበት የሙያ መስክ ኅብረተሰቡን በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀቷን ገልጻለች።
ከተመራቂዎቹ ውስጥ 2 ሺህ 52 የሚሆኑት በመቱ ዋናው ግቢ የተቀሩትን ደግሞ በበደሌ ግብርናና ደን ሳይንስ ኮሌጅ በተፈጥሮና ኮምፒዩቲሽናል ሳይንስ፣በጤና፣ በቢዝነስና ኢኮኖሚክስና በምህንድስና መስኮች ትምህርታቸውን የተከታተሉ ናቸው።