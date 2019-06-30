የጋህአዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባውን በጋምቤላ ከተማ ጀመረ

ጋምቤላ ሰኔ 23 /2011 የጋምቤላ ህዝቦች አንድነት ዴሞክራሲዊ ንቅናቄ/ ጋህአዴን/ ማዕከላዊ ኮሚቴ አስቸኳይ ስብሰባውን ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ጀመረ።
የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ማዕከላዊ ኮሚቴው ከቅርብጊዜ ወዲህ እያጋጠመ ያለውን የጸጥታ ችግር መንስዔዎች በመፈተሽ አቅጣጫ ያስቀምጣል።
በክልሉ አዲስ የአመራር ለውጥ ከተደረገ ወዲህ ቀደም ሲል የነበሩት የጸጥታ ችግሮች ተወግዶ የነበረ ቢሆንም፤ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጋምቤላ ከተማና በተወሰኑ ወረዳዎች የጸጥታ ችግር እያገጠመ መሆኑን ገልጸዋል።
የሕግ የበላይነትን በማስከበር ረገድም ክፍተቶች መኖራቸውንም ተናግረዋል።
ማዕከላዊ ኮሚቴው ችግሮቹና መንስዔዎችን በመለየት የሕግ የበላይነት የሚከበርበትን አቅጣጫ ያስቀምጣል ብለዋል።
በተጨማሪም አመራሩ ለክልሉ ሰላምና ልማት መጠናከር ያለበትን የተግባርና የአስተሳሰብ አንድነት ቁመና በመገምገም የመፍትሄ እርምጃዎችን እንደሚያስቀምጥ አቶ ኡሞድ ገልጸዋል።