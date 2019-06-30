ኮሌጆቹ ከ4ሺህ 300 በላይ ተማሪዎችን አስመረቁ

ሶዶ/ነቀምቴ/ዲላ ሰኔ / 23/2011 በአገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ የግብርና ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ትምህርትና የመምህራን ኮሌጆች ያሰለጠኗቸውን ከ4ሺህ 300 በላይ ተማሪዎችን በዲፕሎማ አስመረቁ።
ከነዚህም ወላይታ ሶዶ ግብርና ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ትምህርት ኮሌጅ ለ16ኛ ዙር በተለያዩ የሙያ መስኮች በደረጃ አራት ያሰለጠናቸውን 1ሺህ 991 ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
የደቡብ ክልል ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተርና የኮሌጁ አስተዳደር ቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር እንድሪያስ ጌታ ግብርናውን በማዘመን ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በዕውቀትና ክህሎት የደረጀ የሰውኃይል ለማፍራት መንግሥት እየሰራ ነው ብለዋል።
ለዚህም በመካከለኛ ደረጃ የሰለጠኑ የግብርና ባለሙያዎች በተለይም ለአነስተኛ ግብርናና ለአነስተኛ መስኖ ምርታማነት የሚጫወቱት ሚና ከግምት በማስገባት መሆኑን ተናግረዋል።
ተመራቂዎቹ ትጋትና ብርታትን በመጨመር በቆይታቸው ያገኙትን ዕውቀት በታማኝነት ወደ ተግባር እንዲለውጡ አሳስበዋል።
በተመሳሳይ የነቀምቴ መምህራን ኮሌጅም 1ሺህ 283 ተማሪዎችን በዲፕሎማ እስመርቋል።
የኮሌጁ ዲን አቶ ፍቃዱ ታፈሰ እንደገለጹት ከተመራቂዎቹ ተማርዎች መካከል 545 የሚሆኑ ሴት ተማርዎች ናቸው ብሏል።
ተማሪዎቹ በመደበኛ፣በማታእና በክረምት ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ናቸው ብሏል።
ኮሌጁ ከመማር ማስተማር ጎን ለጎን የማስፋፍያ ግንባታዎች፣የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታ የችግኘ ተከላ እና ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ለተፈናቀሉ ዜጎች ከ14 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ በማድረግ እንክብካቤ ስያደርግ መቆየቱን አመልክተዋል።
ተመራቂ ተማሪዎች ትምህርት የግል፣የሙያንና የሕዝብ ጥያቄ መመለሻ ቁልፍ መሳርያ መሆኑን በመረዳት ለሕዝቦች የኑሮ መሻሻልና ለውጥ ሌት ቀን መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
ቀጣዩ የሕይወት ምዕራፍ ልዩ ስኬትና በምንም የማይገመት ደስታ እንድሆንላቸው ምኞታቸውና ፍላጎታቸው እንደሆነ አመልክተዋል።
የምስራቅ ወለጋ ዞን ዋና አስተዳደርና የእለቱ ክብር እንግዳ አቶ ሳምሶን ብራቱ እንደተናገሩት ተመራቂ ተማሪዎች የልፋታቸው ፍሬ መሰብሰብ የቻሉበትና ብዙ ውጣውረዶችን በማለፍ ለዛሬዋ ቀን መድረሳቸው የቤተሰቦቻቸውና የራሳቸው ብቻ ሳይሆን የሁሉም ህብረተሰብ ደስታ እንደሆነ አስረድተዋል።
አቶ ሳምሶን እንዳሉት ተመራቂ ተማርዎች በቀሰሙት ትምህርት ሀገራቸውንና ህብረተሰባቸውን በንጹህ ልቦና ማገልገል እንደሚጠበቅባቸው ገልፀዋል።
ፍላጎታችሁና የሚከፈላችሁ ደመወዝ ላይመጣጠን ይችላል ያሉት አቶ ሳምሶን የሚያጋጥማችሁን ችግር በማቋቋም ሳይማር ያስተማራችሁትን ሕዝብ ከልብ ማገልገል ይጠበቅባቸዋል ብሏል።
የወርቅ ተሸላሚ ተመራቂ አብዳነ አለማየሁ በሰጠችሁ አስተያየት አራቱ ዓመት በፀጥታ ችግር ምክንያት አስቸጋሪና ፈታኝ ጊዜ ነበር ሆኖም ግን ችግሩን በማቋቋም ለዚህ ሽልማት መድረስ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማት ገልፃለች ሆኖም ግን ችግሩን በማቋቋም ለዚህ ሽልማት መድረሷ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማት ገልፃለች።
በቀሰመችሁ የሳይንስ ትምህርት ህብረተሰቡ ዘንድ በመዝለቅ ለመስራትና ህዝቡን ለማገልገል ራሷን ማዘጋጀቷን ተናግራለች።
በምረቃ ስነ ስርዓቱ ከየፕሮግራሞቹ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የሽልማት ስነ ስርዓት ተበርክቶላቸዋል።
በሌላ በኩል የዲላ መምህራን ማስልጠኛ ኮሌጅ ለ5ኛ ዙሪ በመደበኛ መረሀ ግብር ያሰለጠናቸውን 1178 ተማሪዎች በዕጩ መምህርነት በዲፕሎማ አስመረቀ
ኮሌጁ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ 3 ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት እድል ሰጥቷል
ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው የተጣለባቸው ትውልድን የማፍራት ኃላፊነት በተቻላቸው አቅም ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸው ገልጸዋል
አስተያየታቸውን ከሰጡን መካከል ከተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀው እጩ መምህር ታሪኩ ማሪያም መምህር መሆን የልጅነት ህልሙ እንደነበረ ጠቁሞ እራሱን በእውቀትም በትምህርት ደረጃም ለማሻሻል ጥረት እንደሚያደርግ ተናግሯል፡፡
ከቋንቋ ትምህርት ክፍል በከፍተኛ ውጤት የተመረቀችው አዶናይት ማሞ በበኩላ በቋንቋ ትምህርቶች ላይ የሚታየውን የመምህራን እጥረትና የተማሪዎች ዝቅተኛ ውጤት ለማሻሻል የድርሻዋን እንደሚትወጣ ተናግራለች
የዲላ መምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ ዲን አቶ እርቅይሁን ገ/ወልድ ባደረጉት ንግግር ኮሌጁ መምህራን ማሰልጠን ከጀመረ ገና 7 አመት ቢሆነውም የተጣለበትን መካከለኛ ደረጃ መምህር የማፍራት ኃላፊነቱን በብቃት በመወጣት ላይ መሆኑን ተናግረዋል
ኮሌጅ ለ5ኛ ዙር በመደበኛ መርሀ ግብር ያሰለጠናቸውን 1178 ተማሪዎች በዕጩ መምህርነት በዲፕሎማ ማስመረቅ መቻሉን ጠቁመው
ከተመረቁትም ውስጥ 470 የሚደርሱት ሴቶች ሲሆኑ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ 3 ተማሪዎች በዲላ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እድል ማመቻቸቱን አስረድተዋል፡፡
ተመራቂ ተማሪዎችም በመደበኛው መረሀ ግብር ላለፉት ሶስት አመታት ትምህርታቸውን በጽንሰ ሃሳብና በተግባር ተከታትለው ያጠናቀቁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
የእለቱ የክብር እንግዳ የደቡብ ክልል ፋይናንስ ልማት ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊ አቶ ተፈራ አባተ በበኩላቸው ለተመራቂ ተመራቂዎች የእንኳን ደስ አላችሁ መልክት አስተላልፈዋል፡፡
የክልሉ መንግስት በትምህርት ዘርፍ ለውጥ ለማስመዝገብ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ጠቁመው በተለይም በትምህርት ጥራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ አቅዶ በመስራት ላይ መሆኑ ገልጸዋል፡፡
በዘርፉ ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍም በቅድመ መደበኛና በ1ኛ ደረጃ ላይ የሚሰሩ ስራዎች መሰረታዊ በመሆናቸው ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ስራ ሲገቡ ድርብርብ ኃላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል፡፡
ኮሌጁ በመደበኛ በእረፍት ቀናትና በክህረምት መረሃ ግብር ከ10 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያሰለጠነ ሲሆን የዘንድሮ ተመራቂዎችን ጨምሮ እስካሁን ከ4 ሺህ በላይ ተማሪዎች አስመርቆ ወደ ስራ ገበታ ማሰማራቱን ከኮሌጁ ያገኘነው መረጃ ያሳያል፡፡