ለትራፊክ ደህንነት መጠበቅ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው…የኦሮሚያ ትራንስፖርት ባለስልጣን

ሰኔ 23/2011 የትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥና በዘርፉ አሳሳቢ እየሆነ የመጣውን አደጋ ለመቀነስ የተቀናጀ የህብረተሰብ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን የኦሮሚያ ትራንስፖርት ባለስልጣን አስታወቀ።
ባለስልጣኑ በ2011 በጀት ዓመት በዘርፉ የመጣውን ውጤት በማስመልከት የትራፊክ ደህንነት ቀንና የህብረተሰብ አቀፍ ንቅናቄ ማስጀመሪያ ፕሮግራምን አሰመልክቶ በአዳማ ከተማ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክሯል።
የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ረዳት ፕሮፌሰር ምህረቱ ሻንቆ አንደገለፁት የትራፊክ ደህንነትን ለማረጋገጥና አደጋውን ለመቀነስ የተቀናጀ የህብረተስብ ተሳትፎ ያስፈልጋል።
“በኛ ስህተት የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ ነው” ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥና አጠቃቀም፣ ጥንቃቄ የጎደለው በመሆኑ የዘርፉ ችግር አሳሳቢ ደረጃ መድርሱን አመልክተዋል።
የአሽከርካሪዎች ብቃት ማነስ የቁጥጥር ስርዓት ደካማ መሆን፣የትራፊክ ፖሊስና የትራንስፖርት ባለስልጣን ቅንጅት መጓደል የህብረተሰቡ የግንዛቤ ማነስና የተሽከርካሪዎች ዝቅተኛ ቴክኒካዊ ብቃት ለችግሮች በምክንያትነት የሚጠቀሱ መሆናቸውን አስረድተዋል።
መንግስት የችግሩን አሳሳቢነት ለመቀነስ አሮጌ ተሽክርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ ህግና ስርዓት ከመዘርጋት ጀምሮ ለትራፊክ ደህንነት ስጋት ምክንያት የሆኑ ችግሮችን ለማስወገድ እየሰራ መሆኑንም አስገንዝበዋል።
በ2012 ዓ.ም ህብረተሰብ አቀፍ ንቅናቄ ለማካሔድ ዝግጅት መደረጉን የጠቀሱት ረዳት ፕሮፌስር ምህረቱ በዋናነት ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ለእግረኛ ቅድሚያ ያለመስጠትና የመሳሰሉት ግድፈቶች እንዲታረሙ እንደሚሰራም ተናግረዋል።
በመድረኩ ላይ ጥናት ያቀረቡት በባለስልጣኑ የትራፊክ ደህንነት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አዲሱ ተመስገን በበኩላቸው በሀገሪቷ ከደረሰው የትራፊክ አደጋ ውስጥ 38 በመቶ የሚሆነው በኦሮሚያ ክልል የተመዘገበ መሆኑን ገልጸዋል።
በዘንድሮው ዓመት አንድ ሺህ ሶስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ የትራፊክ አደጋ የደረሰ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተሩ ከዓምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የሀያ በመቶ ቅናሽ ማሳየቱን ተናግረዋል።
በሚደረገው ክትትልና ድጋፍ በሰው ህይወት ላይ እየደረሰ ያለው አደጋ የቀነሰ ቢሆንም በንብረት ላይ የሚደርሰው ጉዳት መጨመሩን ተናግረዋ።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል ምክትል ኢንስፔክተር ነስሩ መጫ እንደገለፁት የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ህብረተሰብ አቀፍ ንቅናቄ ወሳኝ ሚና ይኖረዋል።
ከፍጥነት በላይ በማሽከርከር የሚደርሱ አደጋዎችን በመግታት በእግረኛ መሻገሪያ ፣ በትራፊክ መብራት፣ በትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ አጠቃቀም ላይ ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው እሳቸውን ጨምሮ በዘርፉ ባለሙያዎች እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ተማሪዎችን የሃገር ሽማግሌዎችንና አባገዳዎችን ያካተተ የማስተማሪያና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ በሁሉም አካባቢ ተጠናክሮ መቀጠሉን ጠቁመዋል።
በአዳማ ከተማ ዛሬ በተካሔደው መድረክ ላይ ከኦሮሚያ ሁሉም ዞኖችና ሀያ ስምንት የከተማ አስተዳድሮች የተውጣጡ የዘርፉ አመራሮች፣ሙያተኞችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፊ ሆነዋል።