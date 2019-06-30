የወላይታ ሶዶ ከተማ አሽከርካሪዎች በስምሪት አሰጣጥ ጉድለት መቸገራቸውን ገለጹ

ሶዶ ሰኔ 23 /2011 የወላይታ ሶዶ ከተማ የሕዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት አሽከርካሪዎች በስምሪት አሰጣጥ ጉድለትና ሕገ ወጥ ተግባራት መስፋፋት ሰርተው ለመኖር ተቸግረናል አሉ፡፡
የወላይታ ዞን መንገድ ልማትና ትራንስፖርትና ፖሊስ መምሪያዎች በበኩላቸው ችግሩን ለማቃለል የማስተካከያ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ይናገራሉ፡፡
ከአሽከርካሪዎቹ አንዳንዶቹ ለኢዜአ እንዳመለከቱት በከተማውና አካባቢው በተሰማሩበት የሕዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ዘርፍ ለመሥራት የስምሪት መዛባትና የፍትሃዊነት መጓደል ችግሮች አልተፈቱላቸውም።
ከአስተያየት ሰጪዎቹ አቶ ሞገስ ኃይሌ በከተማው ከመናኸሪያ ውጭ በሕገ-ወጥ መልኩ የሚጭኑ ተሽከርካሪዎች መበራከት በሕጋዊ መልኩ ለሚሰሩት ፈተና እየሆነ መምጣቱን ይናገራሉ፡፡
በመናኸሪያ ተራ እየተጠበቀ ሕጋዊ ባልሆነ መውጫ ከመናኸሪያ ውጭ የሚጭኑ በመኖራቸው ተጠቃሚ አለመሆናቸውን ገልጸው፣ የቁጥጥር ሥርዓቱ እንዲስተካከል ጠይቀዋል፡፡
ሌላኛው ቅሬታ አቅራቢ የሕዝብ ማመላለሻ አሽከርካሪ አቶ ተሻለ ሻለቦ በመናኸሪያው የሚስተዋለው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር የሚመለከታቸው አካላት ለግል ጥቅማቸው ያደሩና ቸልተኛበመሆናቸው የመጣ ነው ይላሉ፡፡
በሶዶ፣ በአረካ፣በዓርባ ምንጭና ቦዲቲ መናኸሪያዎች ችግሮቹ የከፉ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡
መንግሥት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሕገወጦች ተጠቃሚ እየሆኑ በሕጋዊነት የሚሰሩ በመናኸሪያ ውስጥ ቆመው ለመዋል የሚገደዱበትን ሁኔታ በመቀየር ችግሩን እንዲፈታ ጠይቀዋል፡፡
በወላይታ ዞን ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ዋና የሥራ ሂደት አስተባባሪ ኢንስፔክተር ሐብታሙ አሰፋ በአሽከርካሪዎቹ የተነሳው ቅሬታ አግባብነት እንዳለው ያምናሉ፡፡
የትራንፖርት አገልግሎት ፈላጊው ቶሎ ለመድረስ ባለው ፍላጎት በሕገወጥነት ከመናኸሪያ ውጭ ከሚጭኑት ጋር መተባበርና ድርጊቱን ለማስቆም ሕጋዊ ማዕቀፍ ያለመኖሩ ቁጥጥሩን አስቸጋሪ አድርጎታል ብለዋል፡፡
በተለይም ከመናኸሪያ ውጭ የሚጭኑና ያለ መንጃ ፈቃድ የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች መበራከት በዞኑ እየከፋ ለመጣው የትራፊክ አደጋም ዋንኛ መንስዔ መሆኑንም አስተባባሪው አስረድተዋል፡፡
ችግሩን ለማቃለል ባለፉት ሶስት ወራት በተወሰደው የመከላከልና የማስተካከያ እርምጃ በሶዶ ከተማ ብቻ ከ120 በላይ ከመናኸሪያ ውጭ በሕገወጥ መልኩ የሚጭኑ አሽከርካሪዎች መያዛቸውን ተናግረዋል፡፡
ለአሽከርካሪዎቹ የሥነምግባር ስልጠና በመስጠት አገልግሎት አሰጣጣቸውን እንዲያስተካክሉ ከመደረጉም በላይ140 ሺህ ብር መቀጣታቸውን ለአብነት አንስተዋል፡፡
የዞኑ ትራንስፖርትና መንገድ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ፎላ በዘርፉ የሚታዩ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ስግብግብነት፣ ሙስና፣ ለሕግና ለሕሊና አለመገዛትና በአቋራጭ ለመበልጸግ መፈለግ መሆናቸውን ገልጸው፣ የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ የአስተሳሰብ ለውጥ መምጣት አለበት ብለዋል፡፡
በመናኸሪያ በሕገወጥ መልኩ መውጫ በመስጠት ሕጋዊ አሽከርካሪዎች የሚያደርሷቸው ችግሮችን ለማቃለል ለባለሙያዎች የሥነ-ምግባር ስልጠናዎችን መሰጠታቸውን አስታውቀዋል፡፡
የመምሪያው አሽከርካሪዎችና የባለንብረቶች ማህበራት፣ የትራፊክ ፖሊስ የሚካተቱበት ዓቢይ ኮሚቴ በማደራጀት የቁጥጥርና የክትትል ተግባራት እንደሚከናወን ኃላፊው ገልጸዋል፡፡
በወላይታ ዞን ከ3 ሺህ ያላነሱ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች እንደሚገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡