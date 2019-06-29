ዩኒቨርሲቲውና ኮሌጆቹ 2ሺህ 266 ተማሪዎችን አስመረቁ

ሰኔ 22/2011 ዩኒቨርሲቲውና ኮሌጆቹ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠኗቸውን 2ሺህ 266 ተማሪዎች አስመረቁ።
ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛ፣ በተከታታይና በርቀት የትምህርት መርሀ ግብሮች ያሰለጠናቸውን ከ3 ሺህ 690 በላይ ተማሪዎች አስመርቋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀሰን የሱፍ በምረቃው ላይ እንደገለጹት ከተመራቂ ተማሪዎች መካከል ስምንቱ በሦስተኛ ዲግሪ የተመረቁ ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው በ1999 ዓ.ም በ17 የትምህርት ዓይነቶች ስራውን እንደጀመረ አስታውሰው በአሁኑ ወቅት በአንደኛ፣ በሁለተኛና በሦስተኛ ድግሪ በ187 የትምህርት አይነቶች ተማሪዎችን ተቀብሎ በማሰልጠን ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
በተያዘው ዓመት በዩኒቨርሲቲው 250 የጥናትና ምርምር ሥራዎች በመከናወን ላይ መሆናቸውን ገልጸው ከእነዚህ ውስጥ 68ቱ በአሁኑ ወቅት ተጠናቀው ለትግበራ መዘጋጀታቸውን አስረድተዋል።
ተቋሙ በዋናው ግቢ፣ በጊምቢና በሻምቡ በመደበኛ የትምህርት መርሀግብር ከሚሰጠው ትምህርት በተጨማሪ በርቀትና በተከታታይ የትምህርት መርሀ ግብሮች በ12 ከተሞች ማዕከል ከፍቶ ከመጀመሪያ እስከ ሦስተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን ተቀብሎ በማሰልጠን ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ከመማር ማስተማር ሥራው በተጨማሪ በአቅም ግንባታ፣ በጤናና በውሃ ፕሮጀክት፣ በውሃ ፕሮጀክት፣ በሕዝብ ቤተመጻህፍት፣ በሞዴል ትምህርት ቤት፣ በሞዴል ፋርማሲ፣ በነፃ የሕግ አገልግሎትና መሰል ማህበራዊ ዘርፎች ከ150 ሺህ በላይ ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የማህበረሰብ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑንም አስረድተዋል።
የቀድሞ የወለጋ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ስብሳቢና የእለቱ የክብር እንግዳ ዶክተር አበራ ደረሳ በበኩላቸው ተመራቂዎች በትምህርት የቀሰሙትን እውቀት የማህበረሰቡን ችግሮች ለመፍታት እንዲያውሉት አስገንዝበዋል።
ከትምህርት እሴቶች አንዱ በጋራ እና በአብሮነት መስራት ስለሆነ ልዩነትን በማጥበብ በአንድነትና በመፈቃቀር መኖርን እንዲያጎለብቱም መክረዋል።
ትምህርት ፍፃሜ የለሌው ሂደት በመሆኑ ምሩቃን በሕይወት ዘመናቸው ከሚታዩትና ከሚያነቡት በመማር የእውቀታቸውን አድማስ እንዲያሰፉም አሳስበዋል።
በነርሲንግ ትምህርት የዋንጫ ተሸላሚ የሆነው ተመራቂ እሳቱራ ጠይብ ለሽልማት በመብቃቱ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው ገልጾ የተለያዩ ችግሮችና ፈተናዎች ቢኖሩም ለዓላማው በጽናት በመቆም ውጤታማ መሆኑን ተናግሯል።
በቀጣይ ህብረተሰቡን በቅንነት በማገልግል በጤናው ዘርፍ የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት ራሱን ማዘጋጀቱንም አመልክቷል።
በህግ ትምህርት የሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነችው ተመራቂ ኦብሴ ባሻ በበኩሏ ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የፍትህ ችግሮች ለመፍታትና ህብረተሰቡን በቁርጠኝነት ለማገልገል እንደምትሰራ ተናግራለች።
ዩኒቨርሲቲው ለ13ኛ ጊዜ ዛሬ ያስመረቃቸውን 3 ሺህ 690 ተማርዎች ጨምሮ 41 ሺህ 408 ተማሪዎች ማስመረቁ ታውቋል።
በተያያዘ ዜና የደብረ ብርሃን መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በ13 የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን 1ሺህ 906 ተማሪዎች ዛሬ በዲፕሎማና በሰርተፍኬት አስመርቋል።
የኮሌጁዲንወይዘሮታለፍእንዳሻውበእዚህጊዜእንደገለጹትተቋሙካስመረቃቸው 1ሺህ 906 ተማሪዎችመካከል 114ቱበመዋዕለሕፃናትመምህርንትበሰርተፍኬትየተመረቁናቸው።
ከተመራቂ ተማሪዎች መካከልም 972 ሴቶች መሆናቸውን ተናግረው ተመራቂ ተማሪዎች በኮሌጁ ያገኙትን እውቀት ተግባራዊ በማድረግ ህብረተሰቡን በቅንነት እንዲያገለግሉ ጠይቀዋል።
በመጪውዓመትዕድሜያቸውለትምህርትየደረሱህፃናትወደትምህርትቤትእንዲገቡበማድረግበኩልምምሩቃኑየድርሻቸውንእንዲወጡምአሳስበዋል።
በምረቃ ሥነስርአቱ ላይ በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችና በኮሌጁ በሥራ ቆይታቸው የላቀ አስተዋጽኦ አበርክተው በጡረታ ለተሰናበቱ ሠራተኞች በኮሌጁ የተዘጋጀላቸው የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል።
የፍቼ መምህራን ትምህርት ኮሌጅም በመደበኛና በማታው የትምህርት መርሀ ግብር ለሦስት ዓመታት ያሰለጠናቸውን 670 እጩ መምህራን ዛሬ በዲፕሎማ አስመርቋል።
የኮሌጁ ዲን አቶ ሰለሞን ኃይለማርያም በምረቃው ሥነስርአቱ ላይ ጥራት ያለው ትምህርት ለዜጎች በማዳረስ ልማትና እድገትን ለማፋጠን በሚደረገው ርብረብ የመምህራን ድርሻ የላቀ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዕለቱተመራቂዎችመካከል 331ዱሴቶችመሆናቸውንምአስታውቀዋል።
ድህነትና ኋላቀርነትን በማስወገድ ወደ ብልፅግና መራመድ የሚቻለው በትምህርት የዳበረ ህብረተሰብ መገንባት ሲቻል መሆኑን ገልጸው፣ መንግስት ለዘርፉ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የዞኑ አስተዳደር ተወካይ አቶ ጋሻው አክሊሉ ለተመራቂዊቹ ሽልማት ከሰጡ በኋላ ባደረጉት ንግግር ምሩቃን በመልካም ስነምግባር የታነፀ ሀገር ወዳድ ዜጋ የማፍራት ኃላፊነታቸውን በአግባቡ እንዲወጡ አሳስበዋል።