የጠብታ ፓራሜዲክ ኮሌጅ በፓራሜዲክ ሙያ ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች አስመረቀ

ሰኔ 22/2011 የጠብታ ፓራሜዲክ ኮሌጅ በመንግስትና የግል ዘርፍ አጋርነት ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ኮሌጅ ጋር በመተባበር የቅበላ አቅሙን ለማሳደግ እየሰራ መሆኑን አስታወቀ።
ኮሌጁ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በፓራሜዲክ ሙያ ለሁለት አመት በደረጃ አራት ያስተማራቸውን 14 ተማሪዎች በዛሬው እለት ያስመረቀ ሲሆን ከተመራቂዎቹ መካከል አምስቱ ሴቶች ናቸው።
ፓራሜዲክ አምቡላንስ ላይ የሚሰሩ መኪና ማሽከርከር የሚችሉ ባለሙያዎች ሲሆን ስራውን ለመስራት የሚያስችል ቁመና ላይ የሚገኙና የቅድመ ሆስፒታል አምቡላንስ ድንገተኛ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ናቸው።
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ወቅት የጠብታ አምቡላንስ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ክብረት አበበ እንዳሉት፤ ጠብታ አምቡላንስ በ2001 ዓ.ም ቅድመ ሆስፒታል ድንገተኛ አገልግሎት የጀመረ የአገሪቱ የመጀመሪያው የግል የአምቡላንስ የድንገተኛ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ነው።
የጠብታ ፓራሜዲክ ኮሌጅም በተቋሙ ስር ያለና በ2010 ዓ.ም 14 ተማሪዎችን በመቀበል በነፃ ትምህርት መስጠት የጀመረ መሆኑን ገልጸዋል።
ኮሌጁ ተማሪዎቹን አሰልጥኖ ያስመረቀው ከዌበር ስቴት ዩኒቨርሲቲና ከኖርዌይ ግብረ ሰናይ ድርጅት ‘ፓርትነር ፎር ቼንጅ’ ጋር በመተባበር ሲሆን የአሽከርካሪነት ስልጠናውን ከራሊ የአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ተቋም እንዲያገኙ ተደርጓል።
ተመራቂዎቹ የድንገተኛ አደጋ ትምህርት፣ የመኪና አሽከርካሪነትና የስነምግባር ትምህርት ተከታትለው የተመረቁ መሆናቸውም ተገልጿል።
ኮሌጁ የቅበላ አቅሙን ለማሳደግም ከኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር በመንግስትና ግል ዘርፍ አጋርነት እየሰራ መሆኑንም ዋና ስራ አስፈፃሚው ተናግረዋል።
እስካሁን ባለው ሂደትም ከዪኒቨርሲቲውና ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመሆን የሶስትዮሽ የጋራ ስምምነት ማድረጋቸውን የገለጹት አቶ ክብረት፤ በቀጣዮቹ አምስት አመታት ኮሌጆቹ በትብብር 5 ሺህ ያህል ተማሪዎችን ለማሰልጠን ዕቅድ እንዳለው ጠቁመዋል።
የኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነመስቀል ጠና በበኩላቸው ኮሌጃቸው በስሩ ባለው ዳግማዊ ሚኒሊክ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ባለሙያዎች በመጠቀም ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማሰልጠን መታቀዱን ተናግረዋል።
በ2012 ዓ.ም 250 ተማሪዎችን ለመቀበል መታቀዱን ገልፀው ይህንን በማድረግ በአደጋ የሚጎዱ ሰዎች ፈጥኖ ለመድረስ የሚደረገውን ጥረት እንደሚደግፉም ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዮሃንስ ጫላ የፓራሜዲክ ባለሙያዎችን ለማሰልጠን የተያዘውን ዕቅድ ለማሳካት ቢሮው የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ አስረድተዋል።
ኃላፊዎቹ ተመራቂ ተማሪዎች በአገሪቱ የመጀመሪያ እንደመሆናቸው መጠን ጠንክረው የተጣለባቸውን አደራ መወጣትና ያገኙትን እድል በአግባቡ መጠቀም እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
ተመራቂ ተማሪዎች በበኩላቸው ያገኙት ትምህርት ከንድፈ ሃሳብ ይልቅ በተግባር የተደገፈ መሆኑ ለቀጣይ ስራቸው ጠቃሚ እንደሆነ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ ለድንገተኛ አደጋ የሚረዱ ስልክ ቁጥሮችን በማወቅ የመጀመሪያ ደረጃ እርዳታ ግንዛቤ መያዝ እንዳለበትና ለአምቡላንስ ቅድሚያ በመስጠት የነብስ አድን ስራውን መተባበር እንደሚገባው ተማሪዎቹ አስገንዝበዋል።