የጥላቻ ንግግር አገር እንዳይበትን ፖለቲከኞች ተወያይተው የፖለቲካ መፍትሄ ማምጣት ይጠበቅባቸዋል ተባለ

ሰኔ 22/2011 የጥላቻ ንግግርና ጽንፈኝነት ኢትዮጵያን ወደ ትርምስ እንዳይከት የፓለቲካ ልሂቃን በሰከነ መንፈስ በመወያየት የሚያግባባ መፍትሔ ማምጣት እንደሚገባቸው ምሁራን አሳሰቡ።
የኢዜአ ሰሞኑን በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ተፈጽመው በነበሩ የከፍተኛ አመራሮች ግድያን የአገሪቱን የፖለቲካ አቅጣጫ ወዴት ይወስደዋል? በየማኅበራዊ ሚዲያውና በተለመደው ሚዲያ ከየአቅጣጫው የሚሰነዘሩ የጥላቻ ንግግሮች ምን እያስከተሉ ነው? በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከምሁራን ጋር ውይይት አድርጓል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ፤ ”የጥላቻ ንግግር የአገራችን ፖለቲካ ወዴት ያመራዋል የሚለውን ጥያቄ ከመመለሴ በፊት ሰሞኑን በአገራችን የፖለቲካ መሪዎች ላይ የተሰነዘረው ጥቃት አንድምታን ከመናገር እጀምራለሁ” ይላሉ።
ድርጊቱ ኢትዮጵያዊ አንድነትንና ማዕከላዊነትን በመጻረር የተፈጸመ እንደሆነ በመግለጽ አውግዘውታል።
ያስከተለው በአንድ በኩል መንግሥት በሚከተለው አዲስ የፖለቲካ አካሄድ የተዳከመ በመምሰሉና የለውጥ ሃይል ሆነው እየሠሩ የነበሩ የጥቃቱ ሰለባ በሆኑት አመራሮች የተነዛው የጥላቻ ዘመቻ ውጤት ነው ይላሉ የፍልስፍና መምህሩ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ።
”ኢትዮዽያ ክልል ብቻ አይደለችም መንግሥትም” አላት የሚሉት ዶክተር ዳኛቸው፤ በተለይ በትግራይ፣ በአማራና ኦሮሚያ አካባቢ በልዩ ሃይል ስም የሚታየው የጸጥታ ሃይል አሰላለፍ የፌዴራል መንግስቱን እይተፈታተነ በመሆኑ በሕግ አግባብ መስተካከል አለበት ይላሉ።
በአንድ ሀገር ውስጥ ልዩነት ሊኖር ይችላል ልዩነቱ ግን በመሳሪያ ሳይሆን በውይይትና በክርክር እንዲሁም በመደማመጥ ሊፈታ ይገባል እንጂ የከፋው ሁሉ ነፍጥ እያነሳ እልቂት መፍጠር አይገባም የሚሉት የፍልስፍና መምህሩ፤ አዲሱ የለውጥ ሃይል የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋቱ ሃሳብ ያለ ገደብ ሲገለጽ እየተመለከትን ነው በማለት ያስረዳሉ።
”የኢትዮዽያ ሕዝብ ማከላዊነትን ይፈልጋል ጽንፈኝነትን አይወድም” የሚሉት ዶክተር ዳኛቸው ”የፖለቲካ ውይይት ባለመኖሩ ሁሉም የኔነውና እኔነኝ ልክ የሚል ትርክት በማብዛቱ ጽንፈኝነት ነግሷል” ሲሉ አስረድተዋል።
ፖለቲከኛውና የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የኢትዮዽያ ፖለቲካ በህመም ላይ በመሆኑ የፖለቲካ መፍትሔ ሊሰጥ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
አሁን በአገሪቱ ያሉት የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰጥቶ መቀበልና በጋራ መግባባት ላይ የተመሰረተ አንድ ሁለት ተብሎ ሊቆጠር የሚችል መግባቢያ ባለመኖሩ ዋልታ ረገጥ በሆኑ ትርክቶች የተሞሉ ናቸው የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ ፤ የአገሪቱን የፖለቲካ ህመም የሚፈውስና ሁሉን አቀፍ ስምምነት መቀመጥ ይኖርበታል።
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽንት ትምህርት ክፍል መምህር ዶክተር ዘነበ በየነ የኅብረተሰቡን ማስተዋልና ጥበብ ባይኖር ኖሮ በማህበራዊና በመደበኛው ሚዲያ የሚሰራጨው የጥላቻ ንግግር አገሪቱን ይበትናት እንደነበር ገልጸዋል።
በመሆኑም የጥላቻ ንግግርን ከመከላከል ጎን ለጎን የህብረተሰቡን አብሮ የመኖር እሴት በመጠበቅና በማጥናት ይበልጥ ማዳበር እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።