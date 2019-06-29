የፍርድ ቤቶች የሶስት ዓመት ማሻሻያ ፕሮጀክት እቅድ ይፋ ተደረገ

አዲስ አበባ ሰኔ 22/2011የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የአገሪቱ ፍርድ ቤቶችን ነጻነት፣ ገለልተኛነትና ተጠያቂነት ጨምሮ አጠቃላይ አሰራሮችን ማሻሻል እንዲቻል ያዘጋጀውን የሶስት ዓመት ማሻሻያ ፕሮጀክት እቅድ ይፋ አደረገ።
ፍርድ ቤቱ የማሻሻያ ፕሮጀክት ዕቅዱን የማስተዋወቂያና የትግበራ ማስጀመሪያ መድረክ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ዛሬ አካሂዷል።
በዚሁጊዜየጠቅላይፍርድቤትፕሬዝዳንትወይዘሮመአዛአሸናፊእንደገለጹትፕሮጀክቱፍርድቤቶቹእያከናወኗቸው ካሉትየሪፎርምስራዎችበተጓዳኝየሚከናወንነው።
“ፕሮጀክቱ በዋናነት ሶስት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል፤ እነዚህም የፍርድ ቤቶች አሰራር ነጻነት፣ ገለልተኛነትና ተጠያቂነት እንዲሁም የፍርድ ቤቶች አገልግሎት ቀልጣፋና ለሁሉም ተደራሽ ማድረግ ናቸው” ሲሉ ገልጸዋል።
ይህም በርካታና ውስብስብ የሆኑትን የፍርድ ቤት አሰራር ችግሮች ቅድሚያ ሰጥቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውጤት ለማምጣት ያስችላል ብለዋል።
የዳኞች አሿሿም ብቃትና ጥራት ያለው እንዲሆን፣ የፍርድ ቤቶች አወቃቀር እንዲሻሻል፣ የጉዳዮች ፍሰት በአግባቡ እንዲመራ፣ የመሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ፣ ጥናትና ምርምሮች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግም ለመጪዎቹ ሶስት ዓመታት የሚተገበረው የፕሮጀክቱ አካላት መሆናቸውን አክለዋል።
የፍርድ ቤቶች የሶስት ዓመት የማሻሻያ ፕሮጀክት እቅድ ገለጻ የሰጡት አቶ አበበ ሙላቱ በበኩላቸው እንደተናገሩት በኢትዮጵያ የፍርድ ቤቶችን አሰራር የሚዳስሱ በርካታ ጥናቶች ተካሂደዋል።
ኢትዮጵያበፍትሐብሔርክርክርፍትህበመስጠትከ126አገራትመካከል111ኛአስትሆንበወንጀለኛፍትህአሰጣጥደግሞከ126 አገራት 104ኛመሆኗንየቅርብጊዜጥናቶችንበመጥቀስአመልክተዋል።
ይህንንችግርመቀነስይቻልዘንድየዳኝነትነጻነትንለማረጋገጥናተቋማዊለማድረግ፣የበጀትነፃነትን ለመፍጠር፣ የዳኞችንጥቅማጥቅምለማስከበር፣ የመገናኛብዙሃንየሚያደርጓቸውንሪፖሮቶችናዳኞችለጋዜጠኞችየሚሰጡትንመረጃመልክለማስያዝየሚያስችሉሥራዎችበፕሮጀክቱአማካኝነትይከናወናሉሲሉገልፀዋል።
የመድረኩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በአገሪቷ በርካታ የማሻሻያ ስራዎችና ፕሮጀክቶች ተጀምረው ከግብ ሳይደርሱ እንደሚቀሩ ጠቅሰው ይህ የፍርድ ቤት ማሻሻያ ፕሮጀክት ከግብ እንዲደርስ በትኩረት መስራት ያስፈልጋል ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል።
አቶአበበጉታየተባሉአስተያየትሰጪፕሮጀክቱውጤታማእንዲሆንየሚደረጉየቁጥጥር፣ የኦዲትንግ፣የዳኞችብቃትናንቃትእንዲሁምየዳኝነትኑሮማሻሻልላይበትኩረትመስራትተገቢነውሲሉተናግረዋል።
ሌላው አስተያየት ሰጪ አቶ ያዕቆብ መኩሪያ ደግሞ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ በማደረግ ውጤታማ ሥራ ለመስራት የህዝብ አመኔታን የሚጨምሩ ስራዎችና የፕሮጀክቱን አተገባበር ተቋማዊ ማድረግ ላይ ሰፋ ያለ ስራ መስራት እንደሚገባ አስተያየታቸውን አክለዋል።