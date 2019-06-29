ለዳበረ የመደማመጥ ባህል እውን መሆን ህዝብና መንግስት ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል… የዲላ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን

ሰኔ 22/2011 በሃገራችን የመደማመጥ ባህል እንዲጎለብት መንግስትና ህዝብ ተቀናጅተው በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የዲላ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለጹ።
በዩኒቨርሲቲው የጋዘጤኝነትና ስነ-ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህር አስናቀ እንድርያስ እንደገለጹት በሀገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት በሰከነ መልኩ ውይይት መደረግ አለበት።
የሚስተዋሉት አደጋዎች ስጋት ወስጥ የሚከቱና የሀገሪቱን የወደፊት እጣ ፈንታ ሊጎዱ የሚችሉ በመሆናቸው በጥንቃቄ ሊመሩ እንደሚገባም ተናግረው መንግስት በህግ የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት እንዳለበትም ገልጸዋል።
መንግስት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተከሰቱ ባሉ አደጋዎች ጫና ውስጥ ገብቶ በህግ ከተቀመጠው ወሰን በላይም ሆነ በታች የሚሰራ ከሆነ አደጋውን ከመቀነስ ይልቅ ሊያባብሰው እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ሀገርን በማረጋጋት ሂደት ውስጥ የተለያዩ የማህበረሰብ ከፍሎች በተለይም ፖለቲከኞች የሃይማኖት ተቋማትና የሲቪክ ማህበራት ግንባር ቀደም ሚናቸውን መወጣት እንደሚኖርባቸውም ጠቁመዋል።
“ወጣቱም ቢሆን እራሱን ከስሜታዊነት በማራቅ በጎ አስተዋጾውን ማጉላት አለበት” ያሉት መምህር አስናቀ “ለማሰብ ፣ለማሰላሰልና ነገሮችን ለመመርመር ጊዜ የሚሰጥ ወጣት በበረከተ ቁጥር ሀገር ሰላም እየሆነች የነገይቱ ኢትዮጵያ ተስፋ ያላት ትሆናለች” ሲሉም አስረድተዋል፡፡
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ዶክተር ዘላለም አበበ በበኩላቸው በቀልን በበቀል ክፋትን በክፉት መመለስ የተጀመረውን የመደማመጥ ባህል የማጎልበት ሂደት እንደሚያቀጭጨው ገልጸዋል።
በሃገሪቱ የሚፈጠሩ ችግሮችን በተረጋጋ መልኩ በመከታተል በህዝቡ ዘንድ የመደማመጥና በሃሳብ የበላይነት ላይ የማመን ባህል እንዲያድግ መንግስት በትኩረት እንዲሰራም ጠይቀዋል።
“አሁን ለታየው የለውጥ ጅማሬ የጀርባ አጥንት የሆነው ወጣትም ቢሆን የተገኘውን ሃሳበን በነጻነት የመግለጽ መብት በመጠቀም ለሀሳብ የበላይነት እራሱን ማዘጋጀት አለበት” ሲሉ አስገንዝበዋል።
ዶክተር ታምራት በየነ በበኩላቸው ለውጥ ሁሌም ቢሆን ሁለት መልክ ያለው ሲሆን የለውጡ አመራሮች የለውጡ ተቃራኒዎችን በሀሳብ ሙግት ለማሸነፍ በትግስት መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል።
የመንግስት ተቀዳሚ ኃላፊነት የሆነውን ህግን የማስከበር ስራ ለማከናወን እንዲችል ሁሉም አካል በሰለጠነ መንገድ የመወያየትና የመደማመጥ ባህልን በማዳበር የድርሻውን መወጣት እንደሚኖርበትም አስረድተዋል።