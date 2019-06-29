በከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሀገሪቱን ህዝቦች አንድነት አያሻክረውም…የተለያዩ ክልል ተወካዮች

ሰኔ 22/2011 በቅርቡ በሀገሪቱ ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የሀገሪቱን ህዝቦች አብሮነትና አንድነት እንደማያሻክረው የተለያዩ ክልል ተወካዮች ገለጹ።
በጀነራል ሰዓረ መኮንን እና በሜጀር ጀነራል ገዛኢ አበራ የቀብር ስነ ስርአት ላይ የተገኙት ከአፋር፣ ከሐረሪ፣ ከኦሮሚያና ከሱዳን ገዳሪፍ የመጡ ተወካዮች እንደገለጹት የአገሪቱን ሰላምና ሉአላዊነት ለማስጠበቅ የተከፈለው መስዋዕትነት ለትውልድ አስተማሪ ሆኖ እንደሚተላለፍ ተናግረዋል።
ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የመጡት የኦሮሞ አባገዳ ቶሌ ሂቅዱ እንደተናገሩት ጀግኖቹ ከመቃብር በላይ የሚኖር ታሪክና ጀግንነት የፈፀሙ በመሆናቸው በኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ ለዘላለሙ ሲታወሱ ይኖራሉ ።
“በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች እየታዩ ያሉት ግጭቶች የተጀመረው ልማትን ከማደናቀፍ አልፎ የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታችንን የሚጎትት በመሆኑ ቆም ብለን ማስተዋልና ማስተካከል ይገባናል” ብለዋል።
ለኢትዮጵያውያን አብሮ ከመኖርና ከመስራት የተሻለ አማራጭ አለመኖሩንም ገልጸዋል ።
ከአፋር ክልል ተወክለው የመጡት አቶ ሚኪኤለ ኃይሉ በበኩላቸው “ጀነራሎቹ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የሰሩዋቸው ታሪኮች በህዝቡ ዘንድ ሲዘከሩ ይኖራሉ” ብለዋል ።
ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮቹ የከፈሉት መስዋዕትነት ለኢትዮጵያ ህዝቦች እኩልነትና አንድነት ሲባል የተከፈለ ውድ ዋጋ በመሆኑ ህያው ሆኖ ዘመን እንደሚሻገርመ አመልክተዋል ።
“ዕድሜያቸውን ሙሉ ለህዝብ ጥቅም ሲሉ ያሳለፉ ጀግኖች በትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በሁሉም የሀገሪቱ ህዝቦች ሲታወሱ ይኖራሉ” ያሉት ደግሞ የመቐለ ከተማ ነዋሪ አቶ ሕሉፍ ተስፋይ ናቸው።
ወጣቱ ትውልድ አርአያነታቸውን ተከትሎ አላማቸውን ከዳር ለማድረስ ቁርጠኝነቱን ማሳየት እንደሚገባው አቶ ሕሉፍ ተናግረዋል።
ከሱዳን ገዳሪፍ ግዛት ከተወከሉ የጸጥታና መከላከያ ተወካዮች መካከል ዓሊ ዓብደይ በኑብ በሰጡት አስተያየት በከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮቹ መስዋዕትነት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸዋል።
በሱዳንና በኢትዮጵያ በተለይ በትግራይና በገዳሪፍ በኩል ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በጋራ በመጠበቅ ከዚህ ቀደም የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ እንሰራለን ብለዋል ።