የኦሮሚያ ክልል የመንግስት ሰራተኞች ለችግኝ ተከላ የሚያገለግል የጉድጓድ ቆፋሮ አካሄዱ

ሰኔ 21/2011 በክልል ደረጃ የሚገኙት 5 ሺህ ያህል የመንግስት ሰራተኞች በሆለታ፣ ሰበታና በኤረር አካባቢዎች በሶስት ቡድን ተከፍለው የችግኝ ተከላ ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል።
በሚቀጥሉት ሳምንታት በተለያዩ አካባቢዎች የችግኝ ተከላ የሚካሄድ ሲሆን በዚህ ዓመት የችግኝ የመጽደቅ ዕድል ለማሳደግ በተለየ መልኩ ለችግኝ ተከላ የሚያገለግል ጉድጓድ ዝግጅት ተደርጓል።
በዚህ ዓመት ኦሮሚያ ክልል ከ2 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ዝግጅት እተየደረገ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ከ300 ሚሊዮን በላይ ተተክሏል።
የክልሉ የመንግስት ሰራተኞች የቅድመ ዝግጅት ተግባር ካከናወኑባቸው ሶስት ስፍራዎች መካከል በሆለታ የተገኘው የኢዜአ ሪፖርተር ያነጋገራቸው ሰራተኞች እንዳሉት፤ ችግኝ እንዲጸድቅ ተገቢው የቅድመ ዝግጅት ስራ መከናወን አለበት።
ለችግኝ ተከላ የሚሆን ቦታ ጉድጓድ ቁፋሮ ከማካሄድ በተጨማሪም በቀጣይ ችግኞቹን በመትከልና በባለቤትነት ችግኞቹን ለመንከባከብ መሆኑን ተናግረዋል።
”ከዚህም በተጨማሪ በዚህ ዓመት በተለየ ሁኔታ ከመንግስት የተሰጠንን ኃላፊነት ለመወጣት በቁርጠኝነት እየሰራን እንገኛለንም” ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልል የግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊ የሆኑት አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ በበኩላቸው በክልሉ የሚተከሉ ችግኞችን የመጽደቅ ምጣኔ ከነበረበት 55 በመቶ ወደ 80 በመቶ ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል።
ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ የጉድጓድ ቁፋሮ ሳምንት ተብሎ ተሰይሞ በከፍተኛ ንቅናቄ የቅድመ ዝግጅት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል።
የተራቆቱ አካባቢዎችን መልሶ እንዲያገግሙ በማድረግ፣በአዳዲስ አካባቢዎች በመትከል የክልሉን ብሎም የአገሪቱን የደን ሽፋን ለማሳደግ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ከዚህ በፊት ችግኝ በአግባቡ ካለመትከልና ተገቢውን እንክብካቤ ካለማድረግ የተነሳ በርካታ ችግኝ ሳይጸድቅ እንደሚቀር ያስታወሱት አቶ እንዳልካቸው፤ ይህንን ችግር ለመፍታት አስቀድሞ ጉድጓድ ለማዘጋጀት፣ በትክክል ለመትከልና እንክብካቤ ለማድረግ ትኩረት እንደተሰጠው ገልጸዋል።
በደን ጥቅም፣በችግኝ ተከላና ጠቃሜታዎቹና ደን መጨፍጨፍ የሚያስከተልውን ችግር በመለከተ በየደረጃው ለሚገኘው የህብረተሰብ ክፍል የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መሰጠቱን አስረድተዋል።
በክረምት ወራት የሚተከለው ችግኝ የክልሉን የደን ሽፋን እያሻሻለ ቢመጣም አሁንም በሚፈለገው መልኩ እየተከናወነ አለመሆኑንም ጠቁመዋል።
በመላው ኢትዮጵያ ከ 4 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዞ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚመራ የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር በአገር ዓቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ይገኛል።