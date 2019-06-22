አዲስ አበባ ሰኔ 15/2011 የመገናኛ ብዙሃን” ነፃ ያልወጡ ነፃ አውጭዎች” ከመሆን እንዴት መላቀቅ ይችላሉ? በሚል እየተመከረበት ነው።
በኢትዮጵያ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ካራሳቸው መብት በላይ ለሌሎች መብት ሲከራከሩ የሚስተዋሉት የመገናኛ ብዙሃን የራሳቸው በርካታ ችግሮች እንዳሉባቸው ብዙዎች ይናገራሉ።
በዚህ ምክንያት በርካቶች “ከህዝብም መንግስት አካል እንዲሁም ከግል ባለሃብት ምስጋናን ሳይሆን በብዛት ወቀሳን እያስተናገዱ” እስካሁን ቆይተዋል።
በጠቅላይ አቃቤ ህግ የህግና ፍትህ ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ የሚዲያና ህግ ጥናት ቡድን ተቋቁሞ የመገናኛ ብዙሃኑ “ነፃ ያልወጣ ነፃ አውጭ” ከሚለው አስተሳሰብ ለመላቀቅ በራሳቸው ጉዳይ ላይ መምከር ጀምረዋል።
መገናኛ ብዙሃኑን በስም ብቻ ሳይሆን በተግባርም የህዝብ ለማድረግ በሚል በተዘጋጀው አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ በርካታ ማሻሻያዎች ተደርገዋል።
የብሮድ ካስት ባለስልጣን “የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን” ተብሎ እንደገና እንዲዋቀርና የቦርድ አባላቱም በአዲስ መልክ እንደገና ገለልተኛ በሆነ መንገድ እንዲመረጡ፣ ተጠሪነቱም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን አስቀምጧል።
ባለ ስልጣኑ ከፅሁፍ ማስጠንቀቂያ ፈቃድ እስከ ማደስ ስልጣን ቢኖረውም ከቁጥጥር በበለጠ ድጋፍ ላይ መሰረት እንዲያደርግም እንዲሁ።
የክልልም ይሁኑ የግል የመገናኛ ብዙሃን በዚሁ አዋጅ እንደሚተዳደሩና ህዝብን የማገልገል ሃላፊነት እንደተጣለባቸውም በአዋጁ ላይ ተቀምጧል።
የመገናኛ ብዙሃን ዘርፉ እንደማንኛውም የኢንቨስትመንት የሚቆጠር ሳይሆን የህዝብን ፍላጎት የሚያንፀባርቅና ለህዝብ የቆመ መሆን እንዳለበትም ተመልክቷል።
“የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት ማን መሆን አለበት፣ ማን ይቆጣጠራቸው፣ መብታቸውና ተጠያቂነት ምን ይሁን፣ እንዴትና ከማን ገለልተኛ ይሁኑ” የሚሉት ጥቅል ሃሳቦች በዛሬው ውይይት በዝርዝር የተመከረባቸው ነበሩ።
ለግብዓት ማሰባሰቢያነት በተዘጋጀው መድረክ ላይ ከአሁን ቀደም እንደ ማነቆ ሆኖ የነበረው “የስም ማጥፋት” ወንጀል በወንጀል ህግ መዳኘቱ ቀርቶ ወደ ፍታብሄር ህግ መምጣቱ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነትን አግኝቷል።
በአዋጁ መሰረት “የፖለቲካ ፓርቲዎች በምንም አይነት መንገድ የመገናኛ ብዙሃን ባለቤት መሆን አይችሉም” የሚል ሃሳብን በውስጡ የያዘ መሆኑም እንዲሁ።
የሃይማኖት ተቋማትም ሳተላይትና መሰል አማራጮችን ከመጠቀም ባለፈ ራሱን የቻለ አንድ የቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ ባለቤት መሆን እንደማይችሉም በአዋጁ ተቀምጧል።
በአሁኑ ወቅት እየሰፋ የመጣውን የማህበራዊ ሚዲያ አላካተተም፣ የመገናኛ ብዙሃኑ የገንዘብ ምንጭ፣ ይዘትና መሰል ጥያቄዎችም በዝርዝር መቀመጥ አለባቸው የሚሉና ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችም በውይይቱ ወቅት ተነስተዋል።
ይሁን እንጂ መገናኛ ብዙሃኑ “የገንዘብ ምንጫቸውና የበላይ አመራሮች ስያሜ ጭምር ከመንግስት ድጋፍ እስካልወጣ ድረስ እንዴት ነፃ መሆን ይችላሉ?”
“ነፃ ያልወጣ ነፃ አውጭ” ሆነው ላለመቀጠላቸው አሁንስ ምን ዋስትና አላቸው የሚሉት ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ተነስተዋል።
በእለቱ ውይይቱን የመሩት የሚዲያና ህግ ጥናት ቡድን ሰብሳቢ አቶ ሰለሞን ጉሹን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ለጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በምላሻቸውም አዋጁ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚዲያ ባለቤት እንዳይሆኑ የሚያግድ ቢሆንም በመገናኛ ብዙሃኑ ላይ የሚያሳድሩትን ጫና ወይም ተፅዕኖ በህግ መመለስ አይቻልም” የሚል ነር።
የመገናኛ ብዙሃኑ ራሳቸውን ከተለያዬ ተፅዕኖ ነፃ አውጥተው ህዝብን ነፃ ለማውጣት አሁን እየተዘጋጀ ካለው ህጋዊ ማዕቀፍ በተጨማሪ “የጋዜጠኞች ማህበርን” ማጠናከር ያስፈልጋል ተብሏል።
በውይይቱ የተነሱትን በርካታ ነጥቦች የጥናት ቡድኑ እንደ ግበአት እንደሚወስዳቸውም አረጋግጧል።
በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ካገኙ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች መካከል ሀሳብን በነፃነት የመግለፅ መብት አንዱ ሲሆን ይህን መብት ተግባራዊ ማድረግ ይቻል ዘንድ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ስምምነቶች ውስጥ ተካቶ ይገኛል፡፡
በኢትዮጵያም ሀሳብን የመግለፅ መብት ሕገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኘ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል።