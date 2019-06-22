በትግራይና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች የኦሎምፒክ ሳምንት በስፖርታዊ ውድድሮችና በፓናል ውይይት ይከበራል

መቐለ/አሶሳ ሰኔ 15 / 2011 የኦሎምፒክ ሳምንትን በስፖርታዊ ውድድሮችና የፓናል ውይይት ለማክበር ዝግጅት መደረጉን የትግራይና የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮዎች አስታወቁ።
የትግራይ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ገነት አረፈ ለመገናኛ ብዙኃን ትናንት በሰጡት መግለጫ እንዳስረዱት ሳምንቱ ሁሉም ማህበረሰብ በሚፈልገው የስፖርት ዓይነት የሚሳተፍበት ሆኖ ይከበራል።
በሳምንቱ ከሚቀርቡ ዝግጅቶች መካከል የፓናል ውይይት የተዘጋጀ ሲሆን፣በዚህም የኦሎምፒክ ስፖርት ታሪካዊ አመጣጥ፣ለሰላም፣ለፍቅር፣ለልማትና ለአንድነት ካለው ፋይዳ ካለው ፋይዳ ይቀርባል።
በሌላ በኩል የእግር ኳስ፣የቢስክሌት ሩጫን ያካተቱ ውድድሮች እንደሚካሄዱ ኃላፊዋ ገልጸዋ።
እንዲሁም በ12 የትግራይ ከተሞች የሚገኙ ከ200ሺህ በላይ ወገኖች የኦሎምፒክ ስፖርት አባላት የሚሆኑበት ምዝገባ እንደሚከናወንም ተናግረዋል።
በተመሳሳይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህዝቦችን የመቻቻል ባህል የሚያጠናክርና ስፖርቱን ህዝባዊ መሠረት ማስያዝ ዓላማው ያደረገ የኦሎምፒክ ሳምንት ከነገ ጀምሮ 20 ወረዳዎች እንደሚከበርም ተመልክቷል።
በሳምንቱ ክለቦች፣ ኅብረተሰቡ ና አመራሩ የሚሳተፍባቸው የእግርና የመረብ ኳስ፣ የአትሌቲክስ፣ የቢስክሌት ውድድሮችና የባህል ፌስቲቫ እስንደሚከናወኑ የክልሉ ስፖርት ኮሚሽነር አቶ አስር ኢብራሂም ተናግረዋል፡፡
እንዲሁም ሲምፖዚየም፣ የኦሎምፒክ አባልነት ምዝገባና ችግኝ ተከላ የሳምንቱ ዝግጅት አካላት መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
በተለይም እያዳንዱ 100 ብር ዋጋ ያለው የስፖርት አባልነት መታወቂያ ካርድ ለሽያጭ በማቅረብ 200 ሺህ ብር ለስፖርት ልማት ገቢ ለመሰብሰብ መታቀዱን አስረድተዋል፡፡
አቶ አስር እንደሚሉት በሳምንቱ በአመራሩ፣ በኅብረተሰቡና ነጋዴዎች መካከል የሚካሄዱ ውድድሮች በግብር አሰባሰብ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዘርፎች ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ያስችላል፡፡
ኅብረተሰቡ በዝግጅቱ በመሳተፍ ጤናውን በማስጠበቅ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቱን እንዲያጠናክር ኮሚሽነሩ ጠይቀዋል፡፡
ሳምንቱ የሚካሄደው “ኦሎምፒክ ለሰው ልጆች ክብርና ሠላም” በሚል መሪ ቃል እንደሆነ ታውቋል፡፡