በጥቃቅንና አነስተኛ ንግድ ተቋማት ተደራጅተው ውጤት ላመጡ ሽልማት ተሰጠ

መቐለ ሰኔ 15/2011 አገሪቱን በኢኮኖሚ ዘርፍ ለመለወጥ እየተደረገ ባለው እንቅስቃሴ በጥቃቅንና አነስተኛ የንግድ ተቋማት የተሰማሩ አካላት ሚና የጎላ ነው ተብሏል።
በክልሉ ተደራጅተው እየተንቀሳቀሱ ካሉት 166ሺህ ነባርና አዳዲስ ኢንተርፕራይዞች መካከል 255 የሚሆኑት ወደ መካከለኛ ባለሃብትነት የማሸጋገር ፕሮግራም ዛሬ በመቐለ ተከናውኗል።
የክልሉ ንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አብርሃም ተከስተ እንደገለጡት አገራችን የምትፈልገው ለውጥ መሰረቱ በጥቃቅነና አነስተኛ መሆኑን አስረድተዋል።
በዘርፉ የተሰማሩ አካላት የስራ ፈጠራ ከማጎልበት በተጨማሪ ጥራት ያለው ምርት ይዘው ወደ ገበያ በመቅረብ ተወዳዳሪነታቸው ሊያጎለብቱ ይገባል ብለዋል።
በጥቃቅንና አነስተኛ የተደራጁት አካላት እርስ በርሳቸው የልምድ ልውውጥ ማድረግ፣ ቅንነት ያለው አሰራር መከተልና ስነምግባርን በመላበስ አገራቸውን የሚያስጠሩ ነጋዴዎች መሆን ይኖርባቸዋል ብለዋል።
በክልሉም ሆነ በአገር ደረጃ እየታዩ ላሉት የልማት ስራዎች የብዙ ጀግኖች መስዋእትነት ውጤት መሆኑን ተረድተው በየተሰማሩበት የስራ ዘርፍ በርትተው ሲወጡ የሰማእታትን አደራ አክብረው በመሄድ ላይ መሆናቸው ሊረዱ ይገባል ብለዋል።
በግንባታ ስራዎች፣በከተማ ግብርና፣በንግድ ዘርፍና በአገልግሎት በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው ሲንቀሳቀሱ ከቆዩ በኃላ ባጠራቀሙት ሃብትና በፈጠሩት የስራ እድል ምክንያት 255 ኢንተርፕራይዞች ወደ መካከለኛ ባለሃብትነት በመሸጋገራቸው የእውቅናና የምስክር ወረቀት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።
ከተሸላሚዎች መካከል በ1997 ዓም የፕላስቲክ ድንኳን ዘርግቶ ሻሂ በመሸጥ ስራ መጀመሩን የሚናገረው ወጣት ዘርአይ ሓዱሽ በአሁኑ ወቅት በዛላአንበሳ የራሱ ሆቴል ከፍቶ በርካታ ሰራተኞች ቀጥሮ እያሰራ መሆኑን ተናግሯል።
ወደ ስደት ከመሄድ በአገርህ ሆነህ ጠንክረህ ከሰራህ ለውጤት የምትበቃ መሆኑን ወጣቶች ተረድተው ጊዜአቸውን በአግባቡ ሊጠቀሙ ይገባል ብሏል።
አቶ ሃይለ በርሀ የተባሉት ነባር ታጋይ በበኩላቸው በ30 ብር አንድ ቁምሳጥን አድርገው በጀመሩት ቀላል የንግድ ስራ እያጠናከሩ በመሄድ በአሁኑ ወቅት በከተማ የራሳቸው መኖሪያ ቤት መግዛታቸውና በትራንስፖርት አገልግሎት የምትሰጥ መኪና መግዛታቸው ተናግረዋል።
ወጣቶች መንግስት ያስቀመጠውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ መንቀሳቀስ እንደሚገባቸው አቶ ሃይለ አስረድተዋል።