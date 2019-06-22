መሪዎች የሰዓት ቀጠሮ በማክበር ለወጣቶች አርዓያ ሊሆኑ እንደሚገባ ተገለጸ

አዲስ አበባ ሰኔ 15/2011 መሪዎች የሰዓት ቀጠሮን በማክበር ለወጣቶች አርአያ ሊሆኑ እንደሚገባ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ዑመር እድሪስ ጠየቁ።
ተቀዳሚ ሙፍቲ ሃጂ ዑመር ይህን ያሉት ሁለት ሰዓት ከሰላሳ ደቂቃ ይጀመራል ተብሎ ከረፋዱ አምስት ሰዓት በተጀመረው የአዲስ አበባ ወጣቶች ማህበር ሰባተኛ መደበኛ ጉባዔ ላይ ነው።
ለጋዜጠኞች የተሰጠው የመግቢያ ካርድ ላይ “ሰዓት ይከበር” የሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መልዕክት ሰፍሯል።
ለዚህም ይመስላል ጋዜጠኞችና ተሳታፊዎች በሰዓቱ ታድመዋል፤ ይሁንና የክብር እንግዶቹ በወቅቱ ሊገኙ ባለመቻላቸው ጉባኤው በሰዓቱ ሊጀመር አልቻለም።
የዘገየበትን ምክንያት የገለጸ፣ ይቅርታ የጠየቀም ሆነ ኃላፊነት የወሰደ አካልም የለም።
በጉባኤው የከተማዋ ምክትል ከንቲባና የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትርን ጨምሮ ከፌዴራልና ከከተማ አስተዳደሩ የተወጣጡ እንግዶችና የማህበሩ አባላት ታድመዋል።
ተቀዳሚ ሙፍቲ ዑመር በዚሁ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች የሚካሄዱ ስብሰባዎች በተባሉበት ጊዜ እንደማይጀመሩ ነው የገለጹት።
በተባለበት ሰዓት በመገኘት ቀጠሮ በማክበር መሪዎች ለወጣቶች አርአያ ሊሆኑ እንደሚገባ በመግለጽ።
አገር ፣ ሰላምና አንድነት የጋራ በመሆኑ ወጣቶች አንድነትን በተግባር በማሳየት ሰላምን ሊጠብቁ እንደሚገባም ገልጸዋል።
የማህበሩ ፕሬዚዳንት ወጣት ሰለሞን ገብሩ ማህበሩ ከተቋቋመበት ጀምሮ የከተማዋን ወጣቶች መብትና ጥቅም ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው ብሏል።
በማህበሩ አማካኝነት የተጀመረው የክረምት የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ-ግብር በአሁኑ ወቅት ዋነኛ የመንግስት አጀንዳ እየሆነ መጥቷል ነው ያለው።
የከተማዋ ወጣቶች በአካባቢ ጽዳትና በተለያዩ የበጎ ስራ ተግባራት ላይ እንዲሳተፉም ማህበሩ ጉልህ ሚና መጫወቱን አንስቷል።
ማህበሩ የከተማዋ ወጣቶችን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ባለፉት ወራት የተለያዩ ስራዎች ሲያከናውን መቆየቱን በመግለጽ።
የከተማዋ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በበኩላቸው ጉባዔው በአፍሪካ ህብረት መሰብሰቢያ አዳራሽ መካሄዱ “የከተማዋ ወጣቶች ከልዩነት ይልቅ ህብረት ጠቃሚ መሆኑን እንዲገነዘቡ ያግዛል” ብለዋል።
የከተማዋ ወጣቶች ከአፍሪካ መሪዎች ህብረትና ችግሮችን በብልሃት መሻገርን ሊማሩ እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ወጣቶችን ለማገዝ ዝግጁ መሆኑንም ነው ምክትል ከንቲባው ያረጋገጡት።
የከተማዋን ልማት ማንኛውም አካል ሊያደናቅፈው አይችልም ያሉት ምክትል ከንቲባው ”የከተማዋ ልማት ያልገባቸው ሊያደናቅፉን ቢሞክሩም ተሻግረን እንሄዳለን” ብለዋል።
የከተማዋን ወጣቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የከተማ አስተዳደሩ ሁለት ቢሊዮን ብር ተንቀሳቃሽ ገንዘብ መመደቡንም አስታውሰዋል።
የሴቶች፣ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ያለም ጸጋይ በበኩላቸው ወጣቱ ዓላማ ያለውና በምክንያት እንዲያምን በማድረግ በኩል ማህበሩ ጉልህ ሚና መጫወቱን አንስተዋል።
በአሁን ጊዜ የወጣቶች ዋነኛ ችግር የሆነውን ስራ አጥነትና ጎጂ ሱስ በማስቆም በኩል በትጋት መስራት የሁሉም ሃላፊነት እንደሆነም ነው የገለጹት።
የማህበሩ መደበኛ ጉባዔ አንድነት ምክንያታዊነትና ተጠቃሚነት በሚል መሪ ሀሳብ የተካሄደ ሲሆን ለማህበሩ መጠናከር ድጋፍ ያደረጉ ተቋማትና ግለሰቦችም ዕውቅና ተሰጥቷል።
ከተመሰረተ 21 ዓመታትን ያስቆጠረው የአዲስ አበባ ወጣቶች ከ100 ሺህ በላይ አባላት አሉት።