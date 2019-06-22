የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በማስተዋወቅ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራሁ ነው- የፌዴራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ

ሀዋሳ ሰኔ 15/2011 የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶችን በማስተዋወቅ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ጥረት እያደረገ መሆኑን የፌዴራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ አስታወቀ።
ስድስተኛው የደቡብ ክልል የኅብረት ሥራ ኤግዚቢሽንና ባዛር ከትናንት ጀምሮ በሀዋሳ እየተካሄደ ነው።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ሱሩር ኤግዚቢሽኑን ሲከፍቱ እንዳሉት ኤጀንሲው አርሶ አደሩ የሚያመርታቸውን ምርቶች ለሸማቹ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራ ነው።
ለእብነትም በአዲስ አበባ የጋሞጎፋ ፍራፍሬ አምራቾች ኅብረት ሥራ ዩኒዬን በኩል ለሸማቾች ማቅረብ እንደጀመረ ተናግረዋል።
ምርቶቹን ለሸማቾች ለማስተዋወቅ በክልልና በፌዴራል ደረጃ የንግድ ትርኢትና ባዛሮች ለማዘጋጀት በመሰራት ላይ እንደሚገኝም ጠቁመዋል።
ኤጀንሲው በደቡብ ክልል በሁሉም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የሚመረቱ የቆላና የደጋ ፍራፍሬዎች ተገቢውን ገበያ እንዳላገኙ ይረዳል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ፣የግብይት ማዕከላት በየአካባቢው በማቋቋም የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል።
አፕል በብዛትም በጥራትም በአገር ውስጥ ቢመረትም፤ ለአንድ ኪሎ ግራም አፕል የሚሰጠው ዋጋ ከ70 ብር እንደማይበልጥና በተመሳሳይ ከውጭ የሚገባው አፕል እስከ 100 ብር ድረስ እንደሚሸጥ ተናግረዋል።
በገበያው ላይ የሚታየውን ችግር ለመፍታት መገናኛ ብዙኃንና የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጡት አቶ ዑስማን ጠይቀዋል።
የደቡብ ክልል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ መዘረዲን ሁሴን በበኩላቸው ባዛሩ በክልሉ የኅብረት ሥራ ማህበራትና ዩኒየኖች ምርቶችን ለማስተዋወቅ መልካም አጋጣሚ መፍጠሩን ገልጸዋል።
በዚህም አምራቹና በሸማቹ መካከል ለማስተዋወቅ ተጠቃሚመ ለማድረግ እንደሚያስችል አመልክተዋል።
የሀዋሳ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ መሰረት መላኩ እንዳሉት ማህበራቱ ከአምራቹ የተረከቡትን ምርት በቀጥታ ለሸማቹ በማቅረባቸው የሚፈልጉትን የጓሮ አትክልትና ፍራፍሬ ምርት በቅናሽ ዋጋ ገዝተዋል።
በባዛሩ የቀረቡት ምርቶች በገበያ ካለው ዋጋ ጋር ሲነጻጸር እስከ አምስት ብር የሚደርስ ቅናሽ እንዳላቸውም ተናግረዋል።
ከስልጤ ዞን ምስራቅ አዘርነት በርበሬ ወረዳ የአግሮት ኅብረት ሥራ ማህበር ተወካይ የተለያዩ ምርቶችን ይዘው እንደቀረቡ የሚናገሩት አቶ አይደር ላለምዶ፣በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን፤ ባዘሮች ሁለት ሶስቴ ቢደረጉ ለማህበራቱም ለሸማቹም ጠቀሜታቸው የላቀ ነው ብለዋል።
”ለባዛሩ በደንብ ተዘጋጅተን አልመጣንም” ያሉት አቶ አይደር፣ ”በሸማቹ ፍላጎትና አቅርቦት መካከል ያለውን ክፍተት አሁን በመረዳታችን በቀጣይ በደንብ ተዘጋጅተን መምጣት እንዳለብን እንድናውቅ አድርጎናል” ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።
በባዛሩ ላይ ከክልሉ ከሚገኙ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የተውጣጡ 100 የሚሆኑ የኅብረት ሥራ ማህበራትና ዩኒየኖች ተሳትፈዋል።
ስድስተኛው የኅብረት ሥራ ማህበራት ኤግዚቢሽንና ባዛር “ኅብረት ሥራ ማህበራት ለፍትሀዊነትና ለሰላምኅ” በሚል መሪ ቃል በሀዋሳ እየተከበረ መሆኑ ይታወቃል።