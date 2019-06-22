ለክልሎቹ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጎልበት በጋራ እንደሚሰሩ የሕዝብ ተወካዮች ገለጹ

ደሴ ሰኔ 15/ 2011 ለአማራና አፋር ክልል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጎልበት ክልሎች በጋራ እንደሚሰሩ የሕዝብ ተወካዮች አረጋገጡ።
የሁለቱን ህዝቦች የአብሮነትና የመቻቻል እሴቶች ለማጎልበት ትናንት ከክልሎቹ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት በኮምቦልቻ ከተማ መክረዋል፡፡
በአማራ ክልል የሰላም ግንባታና የህዝብ ደህንነት ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አለበል አማረ እንደገለጹት አማራና አፋር ከ400 ኪሎ ሜትር በላይ በ16 ወረዳዎች ተቆራኝተዋል፡፡
በማህበራዊና ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ባህልና እሴቶቻቸው የተጋመዱ ከመሆናቸውም ባለፈ የደም ትስስራቸው አንድ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ነገር ግን ይህን ግንኙነት በማሻከር የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ ኃይሎች መኖራቸው ተረጋግጧል ብለዋል፡፡
እንደ ኮሎኔል አለበል ገለጻ ክልሉ ከአፋር ጋር በሚያዋስናቸው አጎራባች አራት ዞኖች በግጦሽ፣ በእንሰሳት፣ በደንና በእርሻ መሬት በማሳበብ በሚፈጠሩ አለመግባባቶች የሚደርሰውን ጉዳት ለማስቀረት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እንደሚሰራ አስታውቀዋል፡፡
የአፋር ክልል ሚሊሺያ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አይደኒስ አፍክኤ እንደገለጹት ክልሉ ባደረገው ጥናት አብዛኛው አለመግባባት የሚፈጠረው በአመራር አቅም ማነስ፣ በቸልተኝነትና የፖለቲካ ትርፍ መፈለግ ነው፡፡
በክልሉ አዋሳኝ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመግታት የሚደረገው ጥረት እንደሚያጠናክር አስታውቀዋል።
የሃይማኖት አባቶችን፣የአገር ሽማግሌዎችና ወጣቶችን እርስ በእርስ በማወያየት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል፡፡
የጭፍራ ወረዳ ነዋሪ አቶ ወግሪሶ አርባ ከዚህ በፊት ከሰሜን ወሎ ሀብሩ ወረዳ ጋር ተቻችለው፤ ተከባብረውና አካባቢውን በጋራ ተጥቅመው በፍቅር ይኖሩ እንደነበረ አስታውሰዋል፡፡
ድርቅ ሲከሰት እንኳ ግመሎቻቸውን ይዘው በመሄድ ክፉና ደጉን በጋራ ያሳልፉ እንደነበረም ተናግረዋል፡፡ከአንድ ዓመት በኋላ ግን በአመራሩ ክፍተትና ለውጡን የማይደግፉ ኃይሎች ለችግር እንደዳረጓቸው ገልጸዋል፡፡
መንግሥት በጥናት ታግዞ ወንጀለኞችን ለሕግ እንዲያቀርባቸው ጠይቀዋል፡፡
የከሚሴ ከተማ ነዋሪው አቶ አብዱ መሐመድ ለዘመናት ተሳስሮ የኖረውን ሕዝብ አንድነቱን ጠብቆ ለማስቀጠል መንግሥትም እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክረው ጠይቀዋል፡፡
በውይይቱ ከሁለቱም ክልሎች የተውጣጡ ከ400 በላይ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል፡፡