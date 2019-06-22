በአፍሪካ ህገወጥ ንግድን መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የሚመክር ዓለም አቀፍ ጉቤዔ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ነው

ሰኔ 15/2011 በአፍሪካ ህገ-ወጥ ንግድን መከላከል በሚቻልበት ሁኔታ ላይ የሚመክር ዓለም አቀፍ ጉቤዔ የፊታችን ማክሰኞ በአዲስ አበባ ይካሄዳል።
ዘ-ኢኮኖሚስት መጽሔትና የመጽሔቱ እህት ኩባንያ ኢኮኖሚስት ኢንተለጀንስ ዩኒት በጋራ ያዘጋጁት ጉባኤ ሰኔ 18 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ይካሄዳል።
ከመንግስታት፣ ግሉ ዘርፍ፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ የህግ አስፈጻሚ ተቋማትና የሲቪክ ማህበራት ህገ ወጥ ንግድን መከላከልን አስመልክቶ ተግባራዊ መፍትሄ ላይ መሰረት ያደረጉ ውይይቶችን እንደሚያያደርጉ ተገልጿል።
አፍሪካ በአሁኑ ወቅት ወደ ኢኮኖሚ እና ንግድ ውህደት በጥልቀት እየገባች ባለችበት ሁኔታ ህገ ወጥ ንግድ እየጨመረ መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።
አፍሪካ ህገ ወጥ ንግድን መከላከል ላይ የተቀመጡ ግቦችን ከማሳካት አንጻር በመንግስት እና በግሉ ዘርፍ እስካሁን እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝና ብዙ ፈተናዎች ያሉበት እንደሆነም በመግለጫው ተመልክቷል።
አህጉሪቷ ህገ ወጥ ንግድን መከላከል ላይ ያሉ ፈተናዎች እና መልካም አጋጣሚዎችን በመገምገም የመፍትሔ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ዘ-ኢኮኖሚስት አስታውቋል።
በኢኮኖሚ ጉዳዮች ላይ በጥናትና ምርምር የማማከርና ትንበያ አገልግሎት የሚሰጠው ኢኮኖሚክስ ኢንተለጀንስ ዩኒት የንግድና የሉላዊነት ጉዳዮች ማኔጂንግ ኤዲተር ክሪስቶፐር ክላግ ጉባኤውን በሰብሳቢነት ይመሩታል።
በአፍሪካና በዓለም ደረጃ በንግድ ምልክት መለያ ጥበቃ አዕምሯዊ ንብረት ታዋቂ የሚባሉ ባለሙያዎችና መንግስታት ብዙ መልኮች ያሉትን ዓለም አቀፍ ችግር እንዴት መፍታት ይቻላሉ? በሚለው ጉዳይ ሙያዊ ልምዳቸውን ያካፍላሉ ተብሏል።
የአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ አቶ ጌታቸው ረጋሳን ጨምሮ የዓለም የንግድ ድርጅት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ዮኖቭ ፍሬድሪክ አጋህ፣ የምስራቅ አፍሪካ የቢዝነስ ምክር ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ ፒተር ማቱኪ፣ እና የመካከለኛውና የደቡባዊ አፍሪካ አገሮች የጋራ ገበያ (ኮሜሳ) የቢዝነስ ምክር ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ ሚስ ሳንድራ ኡዌራ በጉባኤው ላይ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ከታዋቂው ዘ-ኢኮኖሚስት መጽሔትና የመጽሔቱ እህት ተቋም የሆነው ኢኮኖሚስት ኢንተለጀንስ ዩኒት በተጨማሪ የአዲስ አበባ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ጉባኤውን ከሁለቱ ተቋማት ጋር በትብብር አዘጋጅቷል።
ሶስተኛው በአፍሪካ ህገወጥ ንግድ ላይ ያተኮረ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ባለፈው ዓመት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ርዕሰ መዲና አቡዳቢ መካሄዱ የሚታወስ ነው።
እንደ ዓለም አቀፉ የኢኮኖሚ ፎረም ሪፖርት ዘገባ በዓለም አቀፍ ደረጃ ህገ ወጥ የንግድ ዝውውር ፍሰት 1 ነጥብ 3 ትሪሊዮን ዶላር እንደረሰና ከዚህ ውስጥ ዓለም አቀፍ ህገወጥ የንግድ ዕቃዎች ዝውውር የ650 ቢሊዮን ዶላር ድርሻውን ይዟል።
ህገ ወጥ ንግድ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እና አስገዳጅ ባርነት፣ ህገ ወጥ የፋይናንስ ፍሰት፣ ህገወጥ የዱር እንስሳ ሀብቶች ፣የተፈጥሮ ሀብቶች የመድሐኒት ዝውውር፣ ቀረጥ የሚጣልባቸው እቃዎች፣ ትናናሽ የጦር መሳሪያዎች እና ተመሳስለው የሚቀርቡ ሀሰተኛ ምርቶች ዝውውርን የሚያካትት ነው።