በሰሜን ወሎ የትራኮማ በሽታ እየቀነሰ መምጣቱን የዞኑ ጤና መምሪያ ገለፀ

ሰኔ 15/2011 በሰሜን ወሎ ዞን ባለፉት ተከታታይ ዓመታት በተሰጠው የትራኮማ መከላከያ ህክምና ስርጭቱ እንደቀነሰ በጥናት መረጋገጡን የዞኑ ጤና መምሪያ ገለፀ።
በዞኑ ጤና መምሪያ የዓይነ ስውርነት መከላከል ባለሙያ አቶ አስፋው ጎበዜ ለኢዜአ እንደገለፁት ትራኮማን ለመከላከል ላለፉት ዘጠኝ ዓመታት ክትባትና የህክምና አገልግሎት ሲሰጥ ቆይቷል።
ከካርተር ማዕከል ጋር በመተባበር በተሰጠው ተከታታይ ክትባትና ህክምና ከ50 በመቶ በላይ የነበረውን የትራኮማ ስርጭት መጠን ወደ 20 በመቶ ዝቅ ማድረግ እንደተቻለም ገልፀዋል፡፡
በተሰራው ጠንካራ ስራም የወልድያና የቆቦ ከተማ አስተዳደሮች ፣ እንዲሁም የጋዞና የአንጎት ገጠር ወረዳዎች የበሽታው ስርጭት መደበኛ ከሚባለው ከ5 በመቶ በታች መውረዱን በጥናት በመረጋገጡ ከዚህ ዓመት ጀምሮ ከዘመቻው ውጭ እንዲሆኑ ተደርጓል።
ራያ ፣ ጉባላፍቶና ሀብሩ ወረዳዎች ደግሞ የበሽታው ሥርጭት መጠን ከ5 ከመቶ እስከ 10 ከመቶ ድረስ በመውረዱ በመጭው ዓመት ነፃ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥናቱ ማመላከቱን ተናግረዋል፡፡
ቀሪዎቹ የዞኑ ሰባት ወረዳዎች 30 በመቶ አካባቢ የሚገኙ በመሆናቸው የመከላከልና የህክምና ዘመቻው ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚደረግ መሆኑን ከባለሙያው ገለፃ ለማወቅ ተችሏል ።
የዘንድሮው የትራኮማ መከላከያ ክትባትና ህክምና ዘመቻ እየተካሄደ ሲሆን በዚህም አንድ ነጥብ ስድስት ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብን ተደራሽ ለማድረግ ታቅዶ እየተሰራ ነው ።
በካርተር ማእከል የምስራቅ አማራ ክፍል ስራ አስኪያጅ አቶ መንገሻ ሀለፎም በበኩላቸው ድርጅቱ በአካባቢው በስፋት ይስተዋል የነበረውን የትራኮማ በሽታ ችግር መቀነስ መቻሉን ተናግረዋል ።
አሁን የተገኘውን የሚያበረታታ ውጤት ከሚጠበቀው ውጤት ላይ ለማድረስ እየተሰራ እንደሆነም አመልክተዋል።
በወልድያ ከተማ የቀበሌ 03 ነዋሪ አቶ ተሾመ መሳይ በሰጡት አስተያየት የትራኮማ በሽታ እንደነበረባቸው በተለይ መጽሐፍ ሲያነቡ ዓይናቸውን የመቆጥቆጥና የማሳከክ ህመም ይሰማቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
ባለፉት አራት ዓመታት ህክምናውን ያለማቋረጥ በመውሰዳቸው በአሁኑ ጊዜ ከበሽታ መዳናቸውን ተናግረዋል።
የትራኮማ በሽታ በወቅቱ መታከም ካልተቻለ ዓይነ ስውርነትን ሊያስከትል የሚችል ነው ተብሏል።