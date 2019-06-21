የጭነት ተሽከርካሪዎችንና የሞተር ብስክሌቶችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የወጣው መመሪያ ይፋ ሆነ

ሰኔ 14/2011 በአዲስ አበባ ከባድ የከባድ ጭነት ተሽከርካሪዎችን እና የሞተር ብስክሌቶችን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የወጣው መመሪያ ይፋ ተደረገ።
በአዲስ አበባ ለትራፊክ አደጋ መጨመርና ለመንገድ መጨናነቅ እንዲሁም ለወንጀል መንስኤ የሆኑ ተሽከርካሪዎች ላይ እገዳ የሚጥለው መመሪያ ተግባራዊ እንደሚደረግ የከተማዋ ከንቲባ ጽህፈት ቤት አስታውቋል።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የኢኮኖሚ ክላስተር አስተባባሪና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በሰጡት መግለጫ የመመሪያውን ይዘትና አተገባበር በሚመለከት ማብራሪያ ሰጥተዋል።
መመሪያው የትራፊክ መጨናነቅና አደጋን ለመቀነስ እንዲሁም በሞተር ሳይክል እየተፈፀሙ ያሉ ወንጀሎችን ለመከላከል እንቅስቃሴያቸውን ለመገደብ የተዘጋጀ ነው።
በዚህም መሰረት የመከላከያ፣ የጸጥታ አካላት፣ የትፈፊክ ፖሊሶች፣የኢምባሲዎችና የፖስታ ቤት ሞተር ብስክሌቶች በከተማዋ ለመንቀሳሰስ የተፈቀደላቸው ናቸው።
በሞተር ብስክሌት የተለያዩ ህጋዊ ስራዎችን የሚሰሩ አካላት ደግሞ ማህበር መስርተው አልያም በድርጅታቸው ስም ህጋዊ ፈቃድ ካወጡ በኋላ ፍቃዱ የሚሰጣቸው መሆኑን ዶክተር ሰለሞን ገልጸዋል።
አሽከርካሪዎቹም ሆኑ ሞተር ብስክሌቶቹ የተቋማቸውን አርማ ወይንም ሎጎ በጉልህ እንዲታይ ማድረግ፣ ሞተረኞቹ ተቋማቸውን የሚገልጽ ዩኒፎርም ለብሰው እንዲሰሩም የወጣው መመሪያ ያዛል ብለዋል።
ይህም ሲሆን በሞተር ብስክሌት አማካኝነት ለሚደርሰው የትራፊክ አደጋም ሆነ የወንጀል ድገጊት ማህበሩ ሙሉ ኃላፊነት የሚወስድ ይሆናል።
ከዚህ ውጭ ማንኛውም ግለሰብ ለትራንስፖርትም ይሆን ለተለያዩ አገልግሎቶች በሞተር ሳይክል መንቀሳቀስ ፈጽሞ አይፈቀድለትም።
እንደ ትራንስፖርት ሃላፊው ገለፃ ከሆነ መመሪያውን ተላልፎ የሚገኝ አካል ታርጋ መፍታትን ጨምሮ ከ500 እስከ 2 ሺህ ቅጣት የሚከፍል ይሆናል።
በከባድና በቀላል የጭነት መኪኖች ላይ የወጣው ክልከላም የከተማዋን የትራፊክ መጨናነቅና አደጋ ለመከላከል ታሳቢ ባደረገ መልኩ መሆኑን አብራርተዋል።
በመመሪያው መሰረት ከ2.5 ቶን በላይ ወይንም ከ30 ኩንታል በላይ የጭነት አገልገሎት የሚሰጡ ተሽከርካዎች ከምሽቱ 2.30 ጀምሮ እስከ ንጋት 12 ሰዓት አገልግሎት መስጠት ይፈቀድላቸዋል።
በከተማዋ የሚጓጓዙ፣ለኮንስትራክሽንና ለመሰረተ ልማት ግብአት የሚያቀርቡ፣ በቦቴ የውኃ አቅርቦት ላይ የተሰማሩና ለአትክልት ውሃ የሚያጠጡና የመሳሰሉት የለሊቱን ሰአት መጠቀም ይኖርባቸዋል።
ይሁን እንጂ የነዳጅ አቅርቦት ላይ የተሰማሩ ቦቴ የጭነት መኪናዎች በልዩ ሁኔታ 24 ሰዓት አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ መመሪያው ይፈቅዳል።
የጭነት መኪናዎች በከተማዋ ማንኛውም ዋና ዋና መንገዶች ላይ መቆም፣ መጫንና ማውረድ ፈጽሞ የተከለከለ
መሆኑን ጠቅሰው ይህንን የሚተላለፉ ተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች ላይ ግን ከ500 ብር ጀምሮ እስከ 6 ሺህ ብር የሚደርስ ቅጣት ይጠብቃቸዋል።
በልዩ ሁኔታ ፍቃድ አንዲሰጣቸውና እንዲሰሩ ፍቃድ የሚጠቁ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ደግሞ ለአንድ ቀን 1 ሺህ ብር መክፈል አለባቸው ያሉት ኃላፊው ለከባድ መኪና ከ10 ቀን በላይ የልዩ ፈቃድ ተጠሚ መሆን አይይችሉም።
የቀላል የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ከረፋዱ 4.00 ሰአት እስከ ቀኑ 10.00 ሰዓት ድረስ ብቻ ተንቀሳቅሰው መስራት እንደሚችሉ መመሪያው ይፈቅዳል።
ይሁን እንጂ አስፈላጊ በሆነና በድንገተኛ ምክንያት በልዩ ሁኔታ ከአንድ ቀን ጀምሮ እስከ ከሁለት ወር የሚፈቀድላቸው ሲሆን ለዚህም በቀን ከ500 ብር ጀምሮ ክፍያ መፈጸም ይጠበቅባቸዋል።
መመሪያው ሲተገበር በሞተር ብስሌቶችም ሆነ በጭነት መኪኖች ላይ ቁጥጥር ለማድረግ የሚያግዝ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከነሃሴ 2011 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚሆን ታውቋል።