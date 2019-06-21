ቋሚ ኮሚቴው ዐቃቤ ሕግ የህግ ማርቀቅ ስራዎችን በፍጥነት እንዲያከናውን አሳሰበ

ሶዶ ሰኔ 14/ 2011 ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ የአዳዲስ ህግ ማርቀቅና ማሻሻል ስራዎችን በፍጥነት ማከናወን እንዳለበት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ የፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ።
ቋሚ ኮሚቴው የተቋሙን የ11 ወራት ዕቀድ አፈጻጸም ገምግሟል።
ዋና ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ የህግና ፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል የህግና ፍትህ አማካሪ ጉባኤ ተቋቁሞ የወጡትን ህጎች የማሻሻልና አዳዲስ ህጎችን የማርቀቅ ስራ ላይ መቆየቱን ገልጸዋል።
በተያዘው ዓመት ሁለት ህጎችን አጠናቆ ለማጸደቅ ቢታቀድም የህግ ማዕቀፎችን በምክር ቤቱ ለማጸደቅ ረጅም ጊዜ መውሰዱን አብራርተዋል።
በበጀት ዓመቱ ከወጡትና እንዲሻሻሉ ከተደረጉት መካከል የፀረ ሽብር፣ የሲቪል ማህበራት፣ የሚዲያ፣ የህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ የምርጫ ቦርድ አደረጃጀት፣ የስደተኞች ጉዳይ፣ የማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ማቋቋሚያና ሌሎች ረቂቅ አዋጆች ይጠቀሳሉ።
በ1952 ዓ.ም የወጣው የወንጀል ስነ ስርዓት ሕግና የንግድ ህጎች ለማሻሻልና በአዲስ ለማርቀቅ ስራቸው ከተጀመሩ የህግ ማዕቀፎች ተጠቃሽ ናቸው።
የወንጀል ስነ ሰርዓት ሕጉ ረቂቅ ማለቁን ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አቶ ብርሃኑ ገልጸው፤ የንግድ ህጉን ማርቀቅ ተግባር እንዳልተጠናቀቀ ተናግረዋል።
ቋሚ ኮሚቴውም ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላኩትም ሆነ ጥናታቸው ተጠናቆ እልባት ያላገኙ የህግ ማዕቀፎች ጉዳይ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ አሳስቧል።
የህግ ማርቀቅና ማሻሻል ስራዎችን ተጠናቀው በአዲሱ 2012 ዓ.ም ዓመት በምክር ቤቱ ጸድቀው ተግባራዊ እንዲሆኑ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከወዲሁ በፍጥነት ስራዎችን ማከናወን እንዳለበት አሳስቧል።