ከወጪ ንግድ 2 ነጥብ 39 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ተገኘ

ሰኔ 14/2011 ባለፉት 11 ወራት ከወጪ ንግድ 2 ነጥብ 39 ቢሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ በበጀት ዓመቱ 11 ወራት ከግብርና፣ ከማኑፋክቸሪንግና ከማዕድን ምርቶች ዘርፍ በአጠቃላይ 3 ነጥብ 92 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ለማግኘት አቅዶ ነበር።
ሆኖም ግን የተገኘው ገቢ 2 ነጥብ 39 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ7 ነጥብ 61 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል።
የታንታለም፣ የጥራጥሬ ሰብሎችና የቅባት እህሎች በበጀት ዓመቱ አስራ አንድ ወራት የዕቅዱን ከ75 እስከ 99 በመቶ ክንውን ያስመዘገቡ የምርት ዓይነቶች ናቸው፡፡
ባህር ዛፍ እና ጫት ደግሞ ከተያዘላቸው ዕቅድ በላይ አፈጻጸም ያስመዘገቡ የወጪ ምርቶች መሆናቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል።
ቡና፣ ኤሌክትሪክ፣ አበባ፣ ጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣ ዓሣ፣ ሻይ ቅጠል፣ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ስጋ ደግሞ ከ50 እስከ 74 በመቶ ክንውን ተመዝግቦባቸዋል።
እንዲሁም ቅመማ ቅመም፣ ቆዳና የቆዳ ውጤቶች፣ የተፈጥሮ ሙጫና ዕጣን፣ ምግብ መጠጥና ፋርማስዩቲካል፣ የስጋ ተረፈ ምርት፣ ቁም እንስሳት፣ማዕድን እና የብርዕና የአገዳ ምርቶች ደግሞ በውጭ ምንዛሪ ገቢ ከ50 በመቶ በታች ክንውን ያስመዘገቡ የወጪ ንግድ ምርቶች ናቸው።
በግብርናና በማኑፋክቸሪንግ ምርቶች ላይ የሚታየውን የአገር ውስጥ ዋጋ ከዓለም አቀፉ ዋጋ ጋር ያለመጣጣምና ላኪዎች የገቡትን ኮንትራት ከገበያ ገዝተው ማሟላት ያለመቻላቸው ችግሮች መስተዋላቸውንም ሚኒስቴሩ አመልክቷል።
በችግሮቹ መንስዔና መፍትሄዎች ዙሪያ ከባለድርሻ አካላትና ከግብይት ተዋንያን ጋር በቅንጅት በመስራት የሚላከውን ምርት መጠን እንዲጨምር ማድረግ እነደሚያስፈልግም ገልጸዋል።
ከመሸጫ ዋጋ በታች አፈጻጸም በሚያስመዘግቡና በሚልኩ ላኪዎች ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ማድረግና የግብይት ተዋናዮችን በሚፈለገው ደረጃ በመደገፍ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገብ እንደሚያስፈልግም ሚኒስቴሩ ጠቁሟል።
በማዕድን ዘርፍ ህገ ወጥ የኮንትሮባንድ/ ንግድን በጋራ መከላከል፣ የአምራቾችን ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የአቅም ግንባታ ድጋፍ ማድረግና በተለያዩ የድንበር አካባቢዎች ያለውን የግብይት ሁኔታ ክትትልና ቁጥጥር ማድረግ እንደሚያስፈልግም አስታውቋል።