ባለፉት 11 ወራት 14 ሺህ 357ቱ የክርክር መዛግብት ውሳኔ አግኝተዋል-ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ

ሰኔ 14/2011 ባለፉት 11 ወራት በወንጀል ፍትህ አስተዳድር 14 ሺህ 357ቱ የክርክር መዛግብት ውሳኔ ማግኘታቸውን የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታወቀ። 18 ሺህ 805 መዛግብት ደግሞ ወደ ቀጣይ ጊዜ መሸጋገራቸውን ገልጿል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግን የ11 ወራት ዕቅድ አፈጻጸም ዛሬ ሲገመግም የተቋሙ የስራ ሃላፊዎች ከቋሚ ኮሚቴው ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ሪፖርቱን ያቀረቡት ዋና ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ባለፉት 11 ወራት የፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል የህግ ማዕቀፎችን ማርቀቅና በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጣሪዎችን ወደ ህግ የማቅረብ ስራዎች መከናውናቸውን አብራርተዋል።
በሙስና፣ በሰብዓዊ መብት ጥሰት፣ በሴቶችና ህጻናት ነክ እንዲሁም በከባድና የተደራጁ ውስብስብ ወንጀሎች ከ27 ሺህ 900 በላይ ሰዎች ክስ እንደተመሰረተባቸው ገልጸዋል።
ለቅጣት ውሳኔ እንዲያገኙ ክርክር ከተደረገባቸው የክርክር መዛግብት መካከል እስካሁን 14 ሺህ 357ቱ ውሳኔ ሲያገኙ፣ 18 ሺህ 805 መዛግብት ደግሞ ወደ ቀጣይ ጊዜ መሸጋገራቸውን ተናግረዋል።
ከአንድ ዓመት በላይ የቆዩ ውዝፍ መዛግብቶች እንደሌሉ ገልጸው፤ ”በብዛት ተጠርጣሪዎች ምርመራው ተደርጎ እንደሚያዙና የፍርድ ሂደቱ የሚያረዝሙ መንስኤም ዐቃቤያነ ህግ ብቻ ሳይሆኑ ተከሳሾችም ቀጠሮ የሚያራዝሙበት ዕድል ሰፊ ነው” ብለዋል።
ለህዝብና መንግስት ጥቅም ሲባል በፍርድ ሂደት ውሳኔ ያገኙ ከ1 ሺህ 200 በላይ መዝገቦች እንዲቋረጡ መደረጉን አብራርተዋል።
በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በተፈጠሩ የግድያ፣ ብሄር ነክ ግጭቶች፣ መፈናቀሎችና አስገድዶ መድፈር ወንጀል በሺዎች የሚቆጠሩ ተጠርጣሪዎችን ለህግ ለማቅረብ ከሌሎች የፍትህ አካላት ጋር በመቀናጀት የምርመራ ቡድን ተልኮ እየተሰራ እንደሚገኝ ጠቁመዋል።
ቀደም ሲል በሰብዓዊ መብት ጥሰት የተጠረጠሩ 49 የብሄራዊ መረጃና ደህንነት አመራርና ሰራተኞች ተይዘው በ35ቱ ላይ ክስ መመስረቱን፣ እንዲሁም በከባድ የሙስና ወንጀል ከብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ጨምሮ በሌሎች የመንግስታዊ ተቋማት በቢሊዮኖች የሚቆጠር ሀብት በመመዝበር በተጠረጠሩ 98 ሰዎች ላይ ክስ መመስረቱን ተናግረዋል።
መንግስት ባወጣው የይቅርታና የምህረት አዋጅ ለ1 ሺህ 500 ሰዎች ይቅርታ መደረጉን፣ ከ43 ሺህ በላይ ግለሰቦች ደግሞ ምህረት መደረጉን አስታውሰዋል።
በተመሳሳይ የተመዘበሩ የህዝብና መንግስት ሀብትን ከማስመለስ አኳያ በዋና ኦዲተር የፋይናስና ክዋኔ ኦዲት ግኝት የተገኘባቸው ከ170 በላይ ባለበጀት ተቋማት በአስተዳደራዊ እርምጃ እንዲመልሱ ጥሪ ተደርጎ እስካሁን 73 ሚሊዮን ብር መመለሱ በሪፖርቱ ተመላክቷል።
ሁሉም የኦዲት ግኝቶች በህግ ተጠያቂ የሚያደርግ መሰረት እንደሌላቸው የተቋሙ የስራ ሃላፊዎች ገልጸው፤ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በተመረጡ 35 ተቋማትና 20 ዩኒቨርሲቲዎች ላይ የክስ ሰነድ መዘጋጀቱ ተገልጿል።
ከአገሪቱ ተመዝብሮ በውጭ አገር የተከማቸ የህዝብ ሀብትን ለማስመለስ ከዚህ በፊት የተዘረጋ የህግ አሰራርና አደረጃጀት ባለመኖሩ የአሰራርና የአደረጃጀት ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ጠቁመዋል።
”የሀብት ማስመለሱ ሂደትም በቅድሚያ የሀብት መጠንና የባንክ ሂሳብ መለየት፣ ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት እንዳለው የማጥናት ሂደቶች እንዳሉ ገልጸው፤ ሀብት እንደሸሸባቸው የሚገመቱ አገሮች የፍትህ አካላት ጋር እየሰራን ነው” ብለዋል።
ሌሎች አገሮች ወደ ውጭ አገሮች የሸሸ ገንዘብ ለማስመለስ ተቋም ፈጥረው እንደሚሰሩ ገልጸው፤ ”እኛም አደረጃጀት ፈጥረን እየሰራን ነው” ብለዋል።
ለአቃቤ ህግ ጥቆማ ሰጪዎችና ምስክሮች ከለላ በተመለከተም በተለይም በከባድ ሙስና ወንጀል በሚሰጡ ጥቆማዎች ምስክሮች ጉዳት እንዳይደርስባቸው ከቤት አቅርቦት ጀምሮ ለበርካቶቹ ህጋዊ ከለላ እንዲኖራቸው መደረጉን አውስተዋል።
በሌላ በኩል የተጠርጣሪዎችን አያያዝ በተመለከተ ከዚህ በፊት ከነበረው ሰብዓዊ መብት ጥሰት እንደሌለ አብራርተው፤ ነገር ግን ከጽዳት፣ ከቤት ጥበት፣ ከምግብ ጋር ተያይዞ ችግሮች እንዳሉ አልሸሸጉም።
“የሰብዓዊ መብት ጥሰት ጨምሯል የሚለውን አልቀበለውም፤ ከሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በኩል የቀረበ ሪፖርት የለም” ያሉት ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ፤ የማረፊያና ማረሚያ ቤቶች ጥበት ችግርን ለመፍታት እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን ገልጸዋል።
መንግስት አዲስ ማረሚያ ቤት ቢገነባም ግንባታው ከውሃ ተዳፋትነት ጋር በተያያዘ ችግር ስላለበት እስረኞችን በፍጥነት ማዘዋወር እንዳልተቻለ ገልጸዋል።
ቋሚ ኮሚቴው መሻሻል አለባቸው ካላቸው ጉዳዮች መካከል የይግባኝ መዛግብትን በተመለከተ ዐቃቤ ህግ በወንጀልም ሆነ በፍትሐብሄር ፍትህ አስተዳደር የመርታት ምጣኔ፣ የታራሚዎችን ይቅረታ አሰጣጥ ወጥነት፣ የበጀት አጠቃቅም፣ በሴቶችና ህጻናት የሚፈጸም ወንጀል መዛግብት ይገኙበታል።