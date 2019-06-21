ለምሥራቅ ጎጃም ዞን ተፈናቃዮች ሁለት ነጥብ ሰባት ሚሊየን ብር ድጋፍ ተደረገ

ደብረ ማርቆስ ሰኔ 14/ 2011በምሥራቅ ጎጃም ዞን የደብረ ማርቆስ ከተማ የንግዱ ማህበረሰብ ለተፈናቃዮች መርጃ ሁለት ነጥብ ሰባት ሚሊየን ብር ድጋፍ አደረገ።
የከተማው የእርዳታ አስተባበሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ልቅናው ስመኝ ለኢዜአ እንዳስታወቁት ማህበረሰቡ ድጋፉን ያደረገው በዞኑ ለሚገኙ 3 ሺህ 100 ወገኖች ጊዜያዊ ችግር ማቃለያ እንዲውል ነው፡፡
ከድጋፉ ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆነው በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰበ ሲሆን፣ቀሪው በአልባሳት መሸፈኑን ተናግረዋል።
የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ምግባሩ ውዴ በበኩላቸው የከተማው የንግድ ማህበረሰብ ተፈናቃዮችን ለመርዳት በአማራ ክልል ደረጃ ከሚያደርጉት አስተዋጽኦ በተጨማሪ በዞኑ የሚገኙ ተፈናቃዮች ለመርዳት ያደረጉት ድጋፍ አርአያነት እንዳለው ገልጸዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች መካከል የደብረወርቅ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ሰላም አስረስ እንዳሉት ድጋፉ ወቅታዊ ችግራቸውን ለመቋቋም እንዳገዛቸው ተናግረዋል፡፡
የግንድወይን ከተማ ነዋሪው አቶ ላመስግን ዋለ እንዳሉት የንግዱ ማህበረሰብ ችግራችን ተረድቶ ያደረገው ድጋፍ ለወገን ደራሽ ወገን መሆኑን በተግባር ለማረጋገጥ አስችሎናል ብለዋል።
”ድንገት ከቤት በመውጣታችን የአልባሳት እጥረት የከፋ ችግር ገጥሞን ነበር” ያሉት አቶ ላመስግን፣በድጋፍ የተሰጣቸው አልባሳት ችግራቸውን እንደሚያቃልላቸው ገልጸዋል።
የምሥራቅ ጎጃም ዞን ሕዝብ በአማራ ክልል ለሚገኙ ተፈናቃዮች 15 ሚሊዮን ብርና አራት ሺህ ኩንታል እህል ድጋፍ አድርጓል።
በክልሉ ከ107 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች የሚገኙ ሲሆን፣በመንግሥትና በማህበረሰቡ ከሚደረግላቸው ድጋፍ በተጨማሪ በዘላቂነት ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው ለመመለስ ጥረት በመደረግ ላይ ይገኛል፡፡