ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጋር ተወያዩ

ሰኔ 13/2011 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች መካከል አንድነት ለማምጣት ከእምነቱ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጋር ተወያዩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ 400 ከሚሆኑ የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ጋር ነው ውይይት ያደረጉት።
ውይይቱ በፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት መካከል እየታየ ያለውን የመከፋፈል መንፈስ ለማስቀረት ተቀራርቦ በመወያየት ወደ አንድነት ማምጣት ዓላማው ያደረገ ነው ተብሏል።
ኃይማኖቶች በአገረ መንግስት ግንባታ ሂደት ላይ ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሃይማኖት ተቋማት አገሪቱን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሳደግ እርስ በርስ በመናበብ በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል።
ኃይማኖትና መንግስት የተለያዩ ቢሆኑም በአስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ግን በጋራ ሊሰሩበት የሚያስችል ህግ ማውጣት አስፈላጊ መሆኑንም ተናግረዋል።
አሁን ላይ በአገሪቱ እየታዩ ያሉ ችግሮች ለብዙ ጊዜያት የተዘራው ሥራ ውጤት መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በነዚህ ችግሮች ውስጥ የእምነት ተቋማትም ድርሻ እንዳላቸው አመልክተዋል።
ይሁን እንጂ የኃይማኖት ተቋማት መሪዎች በሚያስሟሟቸው ጉዳዮች ላይ ተስማምተው በማያስማማቸው ላይ ተወያይተው ወደ አንድነት በመምጣት ለተከታዮቻቸው ዓርአያ ሊሆን የሚችሉ ተግባራትን ማከናወን እንደሚገባቸው አስገንዝበዋል።
ይህንን እና መሰል ተግባራትን በማከናወን አብያተክርስቲያናት በሞራል ሥነ ምግባር ዙሪያ ትውልድ በመቅረጽ መንግስትንና ህዝብን ሊመሩ እንደሚገባም አጽኖት ሰጥተዋል።
በአገሪቱ እየተስተዋሉ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትም እያንዳንዱ የኃይማኖት ተቋም የበኩሉን ኃላፊነት ሊወጣ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሳስበዋል።
“መትከል እንጂ ማብቀል የማይቻል ከሆነ ችግኝ እንጂ ዛፍ መሆን እንደማይቻል” በምሳሌነት የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን እየታየ ያለውን ሁኔታ ለመቀየር ወደ አንድነትና አብሮነት መምጣት እንደሚገባም ተናግረዋል።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ከምዝገባና ፈቃድ አሰጣጥ ጋር ተያይዘው ያሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮች፡ የአምልኮ እና የቀብር ቦታ ከማግኘት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን ያነሱ ሲሆን የኃይማኖት ሚዲያ ፈቃድ ከማግኘት ጋር ያሉ ችግሮችን በዝርዝር አንስተዋል።