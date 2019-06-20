በከልሉ የሚንቀሳቀሱ ኢንተርፕራይዞች ባሉባቸው ችግሮች እንቅስቃሴያቸው ውሱን እንደሆነ ገለጹ

ሐረር ኢዜአ ሰኔ 13/2011 በሐረሪ ከልል የሚንቀሳቀሱ ኢንተርፕራይዞች ባሉባቸው ችግሮች እንቅስቃሴያቸውን ውሱን እንደዳደረገባቸው አንቀሳቃሾች ተናገሩ።
በክልሉ ወደ ታዳጊ መካከለኛ ለተሸጋገሩ 14 ኢንተርፕራይዞችና ሞዴል ኢንተርፕራይዞች ዛሬ እውቅና ተሰጥቷቸዋል።
አንቀሳቃሾቹ በዕውቅና መርሐ ግብሩ ላይ እንደተናገሩት የማምረቻና የመሸጫ ቦታ፣የገበያ ትስስርና የብድር አገልግሎት አለመመቻቸት ሥራቸውን እንዳያንቀሳቅሱ ችግር ፈጥሮባቸዋል።
በከተማው በባህል አልባሳት ሥራ የተሰማሩት ወይዘሮ ሚስራ አብዱረህማን ኢንተርፕራዛቸው ባሉበት ችግሮች በገበያው ውስጥ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመውጣት እየተቸገረ መሆኑን ገልጸዋል።
ኢንተርፕራይዞችን በስልጠና የማብቃት ስራ ላይም ክፍተት እንደሚታይም ተናግረዋል።
የክልሉ መንግሥት ተደራጅተው እንዲሰሩ በማመቻቸት ረገድ የሚያደርገውን እገዛ የመስሪያና የመሸጫ ቦታን በማዘጋጀት አለማቃለሉ ከሌሎች ክልሎች ማህበራት ጋር እንዳንወዳደር ችግር አሳድሮብናል ያሉት በእንስሳት እርባታና ድለባ ሥራ የተሰማሩት አቶ አድማሱ ተሰማ ናቸው።
በተለይ በእንስሳት መኖና በወተት ሐብት አቅርቦት ላይ የሚስተዋለውን የገበያ ትስስር ችግር እንዲፈታላቸው ጠይቀዋል።
በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማራው ወጣት ዘላለም አያሌው በበኩሉ ከገበያ ትስስርና ከፋይናንስ አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሊፈተሹ ይገባል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል።
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የክልሉ መንግሥት ለብድር አገልግሎት አሰጣጥ ተግዳሮት የሆነውን ብድርን በወቅቱ አለመመለስ ችግርን ለማቃለል ከሚመለከታቸውው ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
ከማምረቻና መሸጫ አቅርቦት ጋር በተያያዘ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ግንባታቸው የተጠናቀቁ የማምረቻና መሸጫ ሼዶችና ህንጻዎች በአጭር ጊዜ ለኢንተርፕራይዞች እንደሚተላለፍ ገልጸዋል።
መንግሥት ባስቀመጠው መመሪያና አዋጪ በሆኑ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን መሰረት በማድረግ ወደ ታዳጊና መካከለኛ ለተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች ቦታ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል።
የገበያ ትስስርን ከማሳለጥ አኳያ ኢንተርፕራይዞች ተጠቃሚ የሚያደርግ አሰራር እንደሚዘረጋም ርዕሰ መስተዳድሩ አመልክተዋል።
የክልሉ መንግሥት ለኢንተርፕራይዞች የሚያደርገውን ድጋፍ እንደሚያጠናክር አረጋግጠዋል።
በክልሉ በተያዘው በጀት ዓመት ለ5ሺ226 ዜጎች ሥራ ተፈጥሯል።
የብድር ጥያቄ ላቀረቡ ከ1ሺህ 800 በላይ ዜጎች ከ95 ሚሊየን ብር በላይ ብድር መሰጠቱን የክልሉ የሥራ ዕድል ፈጠራና ምግብ ዋስትና ኤጀንሲ መረጃ ያመለክታል።