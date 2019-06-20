በ68 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የተገነባው የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ተመረቀ

ሰኔ 13/2011 በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ማክሰኝት ከተማ 40 ሺህ ሰዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ተጠቃሚ የሚያደርገው የውሃ ፕሮጀክት ተመርቆ አገልግሎት መስጠት ጀመረ።
የከተማዋ ውሃ አገልግሎት ጽህፈት ቤጽ ኃላፊ አቶ ደስታው ሙሉጌታ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንዳሉት የውሃ ፕሮጀክቱ በከተማዋና በአካባቢዋ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው፡፡
ፕሮጀክቱ ዩኒሴፍ ከእንግሊዝ ዓለም አቀፍ የልማት ዲፓርትመንት ባገኘው የ68 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር ወጪ የተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
የውሃ ፕሮጀክቱ የከተማዋን የውሃ ሽፋን ከ6 ነጥብ 7 ወደ 90 ነጥብ 2 ያሳደገ ሲሆን ለቀጣይ 25 ዓመታት አገልግሎት መስጠት የሚችል መሆኑንም ጠቅሰዋል፡፡
ከከተማው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ አሰፉ ጀግኔ በበኩላቸው ፕሮጀክቱ ለረጅም ዘመናት ያስቆጠረው የነዋሪዎችን የንጹህ መጠጥ ውሃ ጥያቄ በመፍታቱ መደሰታቸውን ገልጸዋል፡፡
“በፕሮጀክቱ የከተማዋ ህዝብ ለብዙ ጊዜ መገልግል እንዲችል እያንዳንዱ ሰው ለውሃ ፕሮጀክቱ ጥበቃና እንክብካቤ ማድረግ አለበት” ብለዋል፡፡
ወይዘሮ ስንታየሁ ሙላት በበኩላቸው የከተማዋ ውሃ ችግር በተለይም በእናቶችና ሴቶች ኑሮና ትምህርት ላይ ጫና ሲያሳድር መቆየቱን አስታውሰዋል፡
ከዚህ ቀደም የመጠጥ ውሃ በአካባቢው ካለ የጉማራ ወንዝ ይቀዱ እንደነበር ጠቁመው በእዚህም በእግር ከ1 ሰዓት በላይ መጓዝ ግድ ከመሆኑ ባሻገር ጤንነቱ ባለመጠበቁ ለጤና እክልና ተጨማሪ ወጭ ሲዳረጉ መቆየታቸውን ገልፀዋል፡፡
በምረቃ ስነ-ስርዓቱ ላይ የተገኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን በበኩላቸው “የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ ልማት ዲፓርትመንትና ዩኒሴፍ በሀገሪቱ ማህበራዊ ልማት የሚያደርጉት አስተዋፅኦ የሚበረታታና ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል” ብለዋል።
‹‹ሰው በአስተሳሰቡ ከለማና ከፍ ካለ ኢኮኖሚያዊ እድገቱን ራሱ ያመጣዋል፤›› ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ሁለቱ ተራድኦ ድርጅቶች በክልሉ የትምህርትና የጤና ሽፋንን ለማሳደግ ለሚያደርጉት ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡
በኢፌዲሪ ውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር በሻው ሞገሴ በበኩላቸው ይህ ፕሮጀክት የንፁህ መጠጥ ውሃ ብቻ ሳይሆን የደረቅ ቆሻሻ ማስገወጃ ቦታ ግንባታንም ያካተተ በመሆኑ ለሌሎች አካባቢ ተሞክሮ እንደሚሆን ገልፀዋል፡፡
‹‹በኢትዮጵያ የንፁህ መጠጥ ውሃ ሽፋን 70 በመቶ ብቻ ነው፤›› ያሉት ኮሚሽነሩ በአሁኑ ወቅት በትክክል ቢቆጠር ከዚህም በታች ሊሆን እንደሚችል ጠቁመዋል፡፡
በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ከክልልና ከፌደራል የስራ ኃላፊዎች በተጨማሪ በኢትዮጵያ የእንግሊዝ ኢምባሲ አምባሳደር እና በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ዳይሬክተር ተገኝተዋል፡፡
በምረቃ ስነ ስርዓቱም በደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃ ቦታው አካባቢ የችግኝ ተከላ ተካሂዷል፡፡