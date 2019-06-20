ዓለም አቀፍ የዮጋ ስፖርት ክንውን በአዲስ አበባ ይካሄዳል

አዲስ አበባ ሰኔ13/2019 በኢትዮጵያ የህንድ አምባሳደር አኑራግ ስሪቪስታቫ 5ኛው የዮጋ ስፖርት ክንውን በአዲስ አበባ አንደሚካሄድ ገለጹ።
ዮጋ የህንድ ጥንታዊ የሰውነት ማጎልመሻ፣ የአእምሮና የመንፈስ ማነቃቂያ ስፖርታዊ ክንውን መሆኑ በተለይ በህንዳዊያን ዘንድ ይታመንበታል።
ዮጋ የተሰኘው ቃል ከህንድ ”ሳንስኪርት” ብሔራዊ ቋንቋ የመጣ ሲሆን ትርጉሙም የአካልና የመንፈስ መዋሃድ የሚል ትርጉም አለው።
በአሁኑ ወቅትም ስፖርቱ በህንድ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የዓለም አገራት የሚዘወተር የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሆኗል።
ይህንንም ተከትሎ ነው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ከዛሬ አምት ዓመት በፊት ሰኔ 15ን ዓለም አቀፍ የዮጋ ቀን በማለት እንዲከበር ውሳኔ ያስተላለፈው።
በወቅቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ 72 አገራት ላይ ስፖርታዊ ክንዋኔው ይካሄድ ነበር።
በዓለም ለአምስተኛ ጊዜ የሚከበረው ይኸው የዮጋ ስፖርት በአዲስ አበባ በሃያት ሪጀንሲ ሆቴል እንደሚከበር ነው በኢትዮጵያ የህንድ ኤምባሲ ያስታወቀው።
አምባሳደሩ አኑራግ ስሪቪስታቫ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ በክብረ-በዓሉ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ዲፕሎማቶችና ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ይሳተፋሉ ብለዋል።
ባለፈውዓመትይህበዓልበአዲስአበባሲከበርከአንድሺህበላይተሳታፊዎችመታደማቸውንአስታውሰውበነገውዕለትደግሞከፍተኛቁጥርያለውታዳሚይኖራልተብሎይጠበቃል።
በበዓሉምዮጋለኢትዮጵያዊያንናለሌሎችአገራትበሽታንበመከላከልናጤናለመጠበቅያለውንሚናየማሰተዋወቅሥራይሰራልብለዋል።