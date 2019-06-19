ኮሎምቢያ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ልትከፍት ነው

ሰኔ 12/2011 ኮሎምቢያ በአፍሪካ 7ኛ ኤምባሲዋን በኢትዮጵያ ለመክፈት ዝግጅት እያደረገች መሆኗን አስታወቀች።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአውሮፓ፣ የአሜሪካ፣ የኤዥያ እና የባለ-ብዙ ወገን ጉዳዮች ቋሚ ተጠሪ አምባሳደር ማህሌት ኃይሉ በኮሎምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ፣ እስያ እና ኦሽኒያ ዳይሬክተር አልፍሬዶ ራሞስ ጎንዛሌዝ ጋር በሁለትዮሽና ኤምባሲውን ለመክፈት በሚያስችሉ ቅድመ ሁኔታዎች ዙሪያ ዛሬ ተወያይተዋል።
አምባሳደር ማህሌት ኃይሉ ሁለቱ አገራት የቆየ ዲፕሎማሲያዊ ትብብር እንዳላቸው አንስተዋል።
የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን፣ የበርካታ አገራት ኤምባሲዎችና ዓለም ዓቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ በሆነችው ኢትዮጵያ ኮሎምቢያ ኤምባሲዋን ለመክፈት ማቀዷ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑንም ተናግረዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ለኤምባሲው በአፋጣኝ መከፈት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም ለዳይሬክተሯ እንደገለፁላቸው ከውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በተገኘው መረጃ ተመልክቷል።
በኮሎምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ፣ እስያ እና ኦሽኒያ ዳይሬክተር አልፍሬዶ ራሞስ ጎንዛሌዝ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ሰፊ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴዎች የሚካሄዱባትና ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት የምታስመዘግብ አገር በመሆኗ መንግስታቸው ኤምባሲ ለመክፈት ወስኗል ብለዋል።
የኤምባሲው መከፈት የአገራቱን ግንኙነት በሁሉም ዘርፎች የበለጠ እንዲጠናከር እንደሚያስችል እምነታቸው መሆኑን ገልጸዋል።
የኮሎምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካርሎስ ሆልምስ ትሩጂሎ ጋርሺያ በኢትዮጵያ ጉብኝት ለማድረግ እንደሚመጡና የሁለትዮሽ የፖለቲካ ምክክር ለማድረግ እንደሚፈልጉም ዳይሬክተሯ ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያ ከኮሎምቢያ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶን የምትከታተለው ብራዚል በሚገኘው ኤምባሲዋ በኩል ነው።