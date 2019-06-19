በመርሳ ከተማ ህገወጥ የመትረየስ ጥይት ተያዘ

ደሴ ሰኔ12/2011 በሰሜን ወሎ ዞን መርሳ ከተማ በህግ-ወጥ መንገድ ሲዘዋወር የነበረ 667 የመትረየስ ጥይት መያዙን የከተማው ፖሊስ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የከተማዋ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ይርጋ ጌታቸው ለኢዜአ እንደገለጹት የመትረየስ ጥይቱ የተያዘው ትናንት ምሽት በመርሳ ከተማ ቀበሌ 03 ክልል ውስጥ በህገ ወጥ መንገድ ግብይት ሊፈፀም ሲል ነው፡፡
ህገ ወጥ ጥይቱን ሲያዘዋውር የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ረዳት ኢንስፔክተሩ ገልፀዋል፡፡
ግለሰቡም ጥይቱን ለመሸጥ ሲያስማማ እጅ ከፍንጅ ሊያዝ የቻለው ከህበረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ መሰረት ነው ተብሏል ።
የግለሰቡ የምርመራ መዝገብ እንደተጠናቀቀ ለህግ ይቀርባል ያሉት ረዳት ኢንስፔክተር ይርጋ ጌታቸው ህገ ወጥ የመሳሪያ ዝውውርን በመከላከል ሂደት ህብረተሰቡ የጀመረውን ንቁ ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል መልዕክት አስተላልፈዋል ።