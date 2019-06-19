የቻይናው ፕሬዚዳንት ዢ እና የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ትራምፕ በቡድን 20 ሃገራት ጉባኤ ላይ ለመገናኘት ተስማሙ

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ሰኔ 12/2011 በተያዘው ወር በሚካሄደው የቡድን 20 ሃገራት ስብሰባ ላይ ከፕሬዚዳንት ትራምፕ ጋር በተለያዩ የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ ለመነጋገር መስማማታችን አኩርቶኛል ሲሉ የቻይናው ፕሪዚዳንት ዢ ጂንፒንግ  መናገራቸውን ሲ ጂ ቲ ኤን አስነብቧል፡፡

በስልክ በተካሄደው የሁለቱ መሪዎች ውይይት ላይ ፕሬዚዳንት ትራምፕ በቀጣይ የሚካሄደው ውይይት በሃገራቱ መካከል ያለው ኢኮኖሚያዊና የንግድ ትብብር ለማጠናከር ትልቅ ፋይዳ እንደሚኖረው ተናግረዋል።

ዢ በበኩላቸው ውይይቱ አሁን ሃገራቱን እያጋጠመ ላለው ልዩነት መፍትሄ እንደሚያመጣ ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል።

በቡድን 20 ሃገራት ጉባዔ ላይ ከፕሬዚዳንት ዢ ጋር ለመገናኘት ጓጉቻለሁ ሲሉ ፕሬዚዳንት ትራንፕ የተናገሩ ሲሆን መላው አለምም ሁለቱ ሃገራት የሚደርሱበትን ስምምነት ማየት ይፈልጋል ሲሉ አክለዋል፡፡

የቡድን 20 ሃገራት ጉባዔም እአአ  ከሰኔ 28-29/2019 በጃፓኗ ከተማ ኦሳካ ሊካሄድ ቀጠሮ ተይዞለታል፡፡

ሁለቱ መሪዎች ለመጨረሻ ጊዜ ተገናኝተው የነበረው በአርጀንቲናዋ ዋና ከተማ ቦነስ አይረስ በዚሁ የቡድን 20 ሃገራት ጉባዔ እአአ ታህሳስ 1/2018 እንደነበር ዘገባው አስታውሷል፡፡

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