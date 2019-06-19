በእነአብዲ መሐመድ ዑመር መዝገብ ተከሰው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሶስት ሰዎች ስማቸው ተስተካክሎ ክሱ እንዲቀጥል ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ

አዲስ አበባ ሰኔ 12/2011 በእነአብዲ መሐመድ ዑመር መዝገብ ተከሰው በቁጥጥር ስር የዋሉ ሶስት ሰዎች ስማቸው ተስተካክሎ ክሱ እንዲቀጥል የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ ወንጀል ችሎት ትዕዛዝ ሰጠ።
በእነ አቶ አብዲ መሐመድ ዑመር (የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት) የክስ መዝገብ ተከሰው በቁጥጥር ስር የዋሉ 22ኛ ፣ 43ኛና 46ኛ ተከሳሾች በክሱ ላይ የተጠቀሰው ስም የእነሱ አለመሆኑን ለችሎት ማቅረባቸው ይታወሳል።
ችሎቱም የተከሳሾች ትክክለኛ ማንነት ተጣርቶ ለዛሬ እንዲቀርብ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት በተከሳሾችና በዐቃቤ ህግ ትክክለኛ ማንነታቸውን የሚያሳይ ማስረጃ ቀርቧል።
በዚህም የክሱ ፍሬ ነገር ሳይለወጥ 22ኛ ተከሳሽ አብዲ ኑር መሐመድ፣ 43ኛ ተከሳሽ ዘምዘም ሐሰንና 46ኛ ተከሳሽ ምክትል ኢንስፔክተር አይዲ ራጊ በሚል ስማቸው ተስተካክሎ ክሱ እንዲቀጥል ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ለተከሳሾቹ መንግስት ተከላካይ ጠበቃ አቁሞላቸው ክሱ እንዲደርሳቸው ተደርጎ የክስ መቃወሚያቸውን ይዘው ለሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም እንዲቀርቡ ፍርድ ቤቱ ቀጥሯል።