የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በፖለቲካ ጉዳዮችና ቀጣይ እርምጃዎች ላይ በመወያየት አቅጣጫ አስቀመጠ

አዲስ አበባ ሰኔ11/2011 የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባካሄደው ስብሰባ በአገሪቱ ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ ላይ በመወያየት አቅጣጫዎች ማስቀመጡን የኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አቅጣጫውን ያስቀመጠው ትናንት ሰኔ 10 ቀን 2011 ዓ.ም ባካሄደው ስብሰባ ነው።
ኮሚቴው የአንድ ዓመት የፖለቲካ ስራዎች፤ ወቅታዊ አገራዊ የፖለቲካ ሁኔታዎችና በቀጣይ ትኩረት ስለሚሹ ጉዳዮች ውይይት ማድረጉን የኢህአዴግ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ለኢዜአ በላከው መግለጫ አስታውቋል፡፡
ባለፈው አንድ ዓመት በፖለቲካው መስክ በርካታ ስኬቶች የተመዘገቡ ቢሆንም በአገሪቱ የጸጥታ መደፍረስ፣ በአመራር ቁርጠኝነት ማነስ፣ የጋዜጠኝነት ወይም አክቲቪስትነትና ፖለቲከኝነት መምታት እየተስተዋለ መሆኑን ገምግሟል፡፡
ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በአመራር ቁርጠኝነት ማነስ ምክንያት እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች በአጭር እንዳይቀጩና መልካቸውን እየቀያየሩ እንዲከሰቱ እያደረጉ በመሆኑ ይህንን በፍጥነት ማስተካከል እንደሚገባም አስምሮበታል፡፡
በየደረጃው ያለው አመራር በየዘርፉ እየተከሰቱ ያሉትን ችግሮች ለመቅረፍ መርህንና ህግን አክብሮ መስራት እንደሚገባም አቅጣጫ አስቀምጧል፡፡
የእነዚህ ችግሮች ዋናው መንስዔ የአገሪቱ የፖለቲካ ጥያቄዎች የወለዷቸው ተያያዥነት ያላቸው ታላላቅ አገራዊ ተግዳሮቶች በአንድ ጊዜ መከሰታቸው መሆኑን ነው ያለው ኮሚቴው፤ እነዚህም ገለልተኛ እና ብቃት ያላቸው መንግሥታዊ ተቋማት አለመገንባት፤ በወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ ስምምነት እሴት መጓደል፣ እንዲሁም ውጤታማ መንግስታዊ አስተዳደር አለመጠናከር መሆናቸው ገምግሟል፡፡
የአገረ-መንግስት፤ የብሔር መንግስትና፣ የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረታዊ ጥያቄዎች አፍጥጠው የመጡና አፋጣኝ መፍትሔ የሚፈልጉ መሆናቸውንም በዝርዝር አይቷል፡፡
ተግደሮቶቹ በመድብለ ፓርቲ ስርዓት ግንባታ ላይም ችግሮችን እያስከተሉ መሆናቸው የገመገመው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ጠንካራ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና ሲቪል ማህበራት ለዴሞክራሲው ስርዓት ግንባታ ካላቸው አስተዋጽኦ አንጻር እያደረጉት ያሉትን እንቅስቃሴ ተመልክቷል፡፡
ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከለውጡ ጋር ተያይዞ በነጻነት የሚንቀሳቁበት ሁኔታ ቢፈጠርም ተቋማዊ አቅም ካለመኖርና ከፖለቲካ ድርጅቶቹ ብዛትና የአጀንዳ ግልጽነት ችግር ጋር ተያይዞ መድበለ ፓርቲ ስርዓቱን ለማጠናከር ተጨማሪ ስራዎች እንደሚቀሩ አስምሮበታል፡፡
ከኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ጠንካራ ሲቪክ ማህበራት ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታው ወሳኝ በመሆናቸው በዚህ መስክ ተጨማሪ ስራ እንደሚጠበቅ አስምሮበታል፡፡
የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ኢህአዴግ እንደ አንድ ተፎካካሪና ገዥ ፓርቲ የመድብለ ፓርቲ ስርዓትን ለማጠናከር መወሰድ ስለሚገባቸው እርምጃዎችና ቀጣዩን ምርጫ በሚመለከት ጉዳይ ላይም መክሯል፡፡
አገሪቱ እያደረገችው ያለችው ሁለንተናዊ ለውጥ መዳረሻው የዴሞክራሲያዊ ስርዓትና ገለልተኛ ተቋማት በመገንባት አንድነቷ የተጠበቀ ዴሞክራሲያዊት አገር ለመገንባት ያለመ በመሆኑ የተሳካና ተአማኒነት ያለው ምርጫ ማድረግ ልንደርስበት ላለምነው ጉዞ ወሳኝ ድርሻ እንደሚወጣ አጽንኦት በመስጠት ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ለተሳካ ምርጫ መስራት የግድ ይላል ብሏል፡፡
የመድብለ ፓርቲ ስርዓን የሚያጠናክሩ ዝንባሌዎችን በማጎልበት፣ ለፖለቲካ ተሳተፎ ምቹ የሆነ በሕግና በስርዓት ብቻ የሚመራ የፖለቲካ ምህዳር በመፍጠር፤ ፓርቲዎች የፖለቲካ ዓላማቸውን ለማሳካት ከሌሎች ጋር በትብብር እንዲሰሩ በማበረታታት የሚከናወን እንደሆነ አጽንኦት ሰጥቶ ማየቱን አስታውቋል፡፡