ዓለም አቀፍ የሕብረት ሥራ ቀን በሀዋሳ ከተማ ይከበራል

ሰኔ 11/2011 ዓለም አቀፍ የሕብረት ሥራ ቀን በደቡብ ክልል ደረጃ በሃዋሳ ከተማ በተለያዩ መርሀ ግብሮች እንደሚከበር የክልሉ ሕብረት ሥራ ኤጀንሲ አስታወቀ።
በዓሉን አስመልክቶ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ መዘረዲን ሁሴን ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
ዋና ዳይሬክተሩ በእዚህ ወቅት እንዳሉት ቀኑ በሀገር አቀፍ ደራጃ ለ11ኛ ጊዜ በደቡብ ክልል ደግሞ ለ3ኛ ጊዜ በሃዋሰ ከተማ ከሰኔ 13 እስከ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ይከበራል።
“የሕብረት ሥራ ማህበራት ግብይት ለፍትሀዊ ተጠቃሚነት “ በሚል መሪ ቃል ቀኑ በፓናል ውይይት እና በኤግዚቢሽንና ባዛር እንደሚከበርም አቶ መዘረዲን አመልክተዋል ።
በሕብረት ሥራ ቀን በዓል ላይ የአምራቾችና ሸማቾች መሰረታዊ የሕብረት ሥራ ማህበራት ዩኒየኖች፣ የፋይናንስ ተቋማትና በየደረጃው ያሉ ባለድርሻ አካላት እንደሚሳተፉም ዋና ዳይሬክተሩ ገልጸዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ የሕብረት ሥራ ማህበራት በሀገር ደረጃ ኢኮኖሚን ለማረጋጋት ብሎም በአምራቾችና ሸማቾች መካከል ያለውን ያልተገባ ሰንሰለት በማሳጠር ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን ለማስፈን ያላቸው ሚና የጎላ ነው።
ይህን ሚናቸውን ለማጉላት፣ ማህበራቱ የሚገጥማቸውን ተግዳሮቶች ለመፍታት፣ የሚመለከታቸው አካላት ትኩረት እንዲሰጧቸው ለማድረግና በህብረተሰቡ ዘንድ ለማህበራቱ ያለውን ግንዛቤ ለማሳደግ ሲባል የፓናል ውይይቱና ባዛሩ መዘጋጀቱን ጠቁመዋል።
በፓናል ውይይቱ ላይ ማህበራቱ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴና በፍትሀዊ የገበያ ትስስር ላይ እያበረከቱት ያለውን አስተዋጽኦ እንዲሁም የቀጣይ አቅጣጫን አስመልክቶ የመነሻ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት እንደሚደረግበትም ተመልክቷል።
ዓለም አቅፍ የሕብረት ሥራ ቀን ዘንድሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲከበር ለ97ኛ ጊዜ መሆኑ ታውቋል ።