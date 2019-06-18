ምክር ቤቱ ትምባሆን አስመልክቶ ባወጣው አዋጅ ከዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት እውቅና ተሰጠው

አዲስ አበባ ሰኔ 11/2011 የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከትምባሆ ጋር በተያያዘ ባወጣው አዋጅ ከዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት እውቅናና ሽልማት ተበረከተለት።
የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው 4ኛ ዓመት 45ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ሽልማቱን አበርክተዋል።
የዓለም ጤና ድርጅት ኢትዮጵያን ጨምሮ ለስድስት የአፍሪካ አገራት እውቅና የሰጠ ሲሆን ሽልማቱን የዓለም ጤና ድርጅት ተወካይ ዶክተር ፓሉ ማይኑካ ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ሰጥተዋል።
የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን በዚህ ወቅት እንዳሉት በኢትዮጵያ 3 ነጥብ 4 ሚሊዮን የሚገመቱ ዜጎች ትምባሆ ተጠቃሚ ሲሆኑ 2 ሚሊዮን የሚሆኑት በየቀኑ እንደሚያጨሱ ገልጸዋል።
ወደ 29 በመቶ የሚገመቱ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ በተዘዋዋሪ በሚያጨሱ ሰዎች ምክንያት የትምባሆ ተጎጂ እንደሚሆኑና ለተለያዩ በሽታዎች እንደሚጋለጡ አስረድተዋል።
ከእነዚህም መካከል በመሸታ ቤት 60 በመቶ፣ በዩኒቨርሲቲዎች 29 በመቶ፣ በመንግስት ተቋማት 19 በመቶ ሰዎች ትምባሆን እንደሚያጨስ ተናግረዋል።
ሚኒስትሩ ለአዋጁ መጽደቅ ምክር ቤቱ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን አዋጁ ተፈጻሚነት እንዲኖረው በአስፈፃሚ ተቋማት ዘንድ በዕቅድ መሰራት እንዳለበት፣ ጠንካራ የክትትልና ቁጥጥር ስራዎች እንዲሰሩ፣ ሌሎች ማስፈጸሚያ ህጎችም እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
በኢትዮጵያ ያለው የሲጋራ ዋጋ ዘቅተኛ መሆኑን ገልጸው፤ ምክር ቤቱ በሲጋራ ላይ ታክስ እንዲጣልበት ድንጋጌ እንዲያወጣ ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉን የትምባሆ ከልካይ ድንጋጌ እንድታጸድቅ፣ የመንግስት ተቋማት ከትምባሆ ድርጅቶች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይፈጥሩ ምክር ቤቱ እገዛና ትብብር እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው ተጠያቂነትን ለማስፈን ምክር ቤቱና አስፈጻሚ አካላቱ አቅጣጫዎችን አስቀምጠው መንቀሳቀስ ተገቢ መሆኑን ተናግረዋል።
ማጤስ ተፈጥራዊ ህግን መጣስ ነው ያሉት አፈ ጉባኤው፤ ከዓለም ጤና ድርጅትና ከጤና ሚኒስቴር ጋር በመተባበርም አዋጁ ተፈጻሚነት እንዲኖረው ምክር ቤቱ ጥረት ያደርጋል ብለዋል።
ምክር ቤቱ ትምባሆን በሚመለከት በቅርቡ ያጸደቀው አዋጅ ቁጥር 1112/2011 ትምባሆን በቤት፣ በመስሪያ ቤት፣ በሕዝብ መሰብሰቢያ ስፍራዎች፣ በህዝብ ትራንስፖርትና የጋራ መኖሪያ ቤቶች ማጨስ መከልከሉን ደንግጓል።
የሆቴል ነክ አገልግሎት ሰጪዎችም በቤት ውስጥ የማጨሻ ቦታ እንዳይፈቅዱ የሚከለክል ሲሆን ሕጉን በሚተላለፉ ንግድ ባለቤቶች እስከ 3 ወር በሚደርስ እስራት ወይም በገንዘብ ከ1 ሺህ እስከ 1ዐ ሺህ ብር ያስቀጣል።