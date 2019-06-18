የጉጂ ዞን ተፈናቃዮች ሙሉ በሙሉ ወደ ቄያቸው ተመለሱ

ሰኔ 11/2011 በኦሮሚያ ክልል ጉጂ ዞን ተፈናቅለው የነበሩ 11ሺህ አባውራዎች ከነቤተሰቦቻቸው ወደ ቄያቸው መመለሳቸውን የዞኑ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ገለፀ።
የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አበበ አባጉልጉ ለኢዜአ እንደገለፁት ወደ ቄያቸው የተመለሱ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም በ37 ሚሊዮን ብር የመኖሪያ ቤት ግንባታ እየተካሔደ ነው ።
የመኖሪያ ቤት ግንባታው የነገሌ ቦረና ከተማን ጨምሮ በዞኑ በሚገኙ 5 ወረዳዎች እየተካሔደ መሆኑን አስረድተዋል።
ኃላፊ እንዳሉት በዞኑ ተከስቶ በነበረው ግጭት ምክንያት የመኖሪያ ቤታቸው ለወደመባቸው አባውራዎች ከሚገነቡት 407 ቤቶች መካከል 300 ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተጠናቀዋል ።
ተፈናቃዮቹ በቄያቸው ሆነው በዘላቂነት እራሳቸውን እስኪችሉ ድረስ መንግስትና የአካባቢው ህብረተሰብ ከአልባሳትና ቁሳቁስ አንስቶ የተለያዩ ድጋፎች እያደረጋላቸው መሆኑንም ከአቶ አበበ ገለፃ ለማወቅ ተቸሏል ።
ከጉጂ ዞን ሊበን ወረዳ ከስድስት ቤተሰቦቻቸው ጋር የተፈናቀሉት አቶ አደን ሁሴን እንደገለጹት በግጭቱ ምክንያት 400 ሺህ የሚገመት ንብረት ማጣታቸውን አስታውሰዋል።
“መንግስት እሳቸውን ጨምሮ ሌሎች ተፈናቃዮች ወደ ቄያቸው እንዲመለሱና በዘላቂነት እንዲቋቋሙ እያደረገ ባለው ጥረት ሊመሰገን ይገባል” ብለዋል ።
በአካባቢያችን ጠፍቶ የነበረው ሰላም በመመለሱ ከተረጂነት ለመላቀቅ ጠንክረው እየሰሩ መሆናቸውንም ገልፀዋል ።
ከዞኑ ጉሚ ኤልደሎ አካባቢ የተፈናቀሉት አቶ ጣጦ መልቻ በበኩላቸው ክረምት ከመግባቱ በፊት የተጀመሩት መኖሪያ ቤቶች በፍጥነት ተጠናቅቀው ፍትሀዊ በሆነ መንገድ እስከሚከፋፈሉ ድረስ በተስፋ እየተጠባበቁ መሆናቸውን ነው የተናገሩት ።
ግጭት የሰው ሕይወት የሚቀጥፍ ፣ የአካልና የንብረት ጉዳት የሚያስከትል እንዲሁም ለስደትና ለተረጂነት የሚዳርግ በመሆኑ ለወደፊቱ የህግ የበላይነት ሊረጋገጥ እንደሚገባ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ።