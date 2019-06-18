ከልክ በላይ የጠጣው ግለሰብ ሳይታወቀው የቤት ቁልፉን ዋጠ

ሰኔ 11/2011 ባለፈው ሳምንት ነበር አንድ ቻይናዊ የደረት ሕመም ስለተሰማው መንስኤውን ለማወቅ ሆስፒታል ሄዶ ምርመራ ያደረገው። ከምርመራው በኋላም የሕመሙ ምክንያት በአንድ ወቅት ከጓደኞቹ ጋር መጠጥ እየተጎነጨ በነበረበት ጊዜ የዋጥው የቤቱ ቁልፍ እንደሆነ ለማወቅ የቻለው፡፡
በቻይና ጂንግዶንግ ግዛት ወስጥ የሚኖረው የ26 ዓመቱ ቻይናዊ ግለሰብ ሰኔ 7 ቀን ረዥም የሥራ ሳምንት መጠናቀቁን አስመልክቶ ጓደኞቹ ጋር መጠጥ እየጠጣ ያከብር እንደነበር በመረጃው ሰፍሯል።
እኩለ ሌሊት ወደ ቤት ሲመጣ ቤቱን ከፍቶ ለመግባት ቁልፉን መፈለግ ይጀምራል ፈልጎ ማግኘት አልቻለም ከዛም ወዲያው አንድ ሰው አለ በማለት መጣራት ይጀምራለ ይላል ዘገባው።
ግለሰቡ በጣም ሰክሮ ስለነበር የጠፋበትን ቁልፍ ማግኘት እንደማይችል ለሁለተኛ ጊዜ ከተረዳ በኋላ ወደ ጎዳና ሄዶ ያን ለሊት እንዳሳለፍ ተዘግቧል።
ቻንግ በሚቀጥለው ቀን ከአልኮሉ የመደንዘዝ ስሜት ከወጣ በኋላ የደረት ህመም መሰማት ሲጀምረው በአከባቢው ወደ ሚገኙ ሆስፒታል ሄዶ ምርመራ ተደረገለት ይለናል መረጃው ።
በመቀጠልም የሆስፒታሉ ዶክተር በኤክስ ሬይ ሲመለከትው በምግብ መተላለፍያ ቱቦ ውስጥ ቁልፍ እንዳለ ሲያውቅ በመደናገጥ፤ ስለሁኔታው ሲጠይቀው ባለፈው ቀን ምሽት ቁልፍ እንደጠፋበት ተናግሮ፤ ከሰውነቱ ውስጥ እንዴት እንደገባ ማብራሪያ መስጠት እንዳልቻለ መረጃው አትቷል።
ዶክተሩ የኤኬስ ሬይ ውጤቱን ለቻንግ አሳይቶት ቁልፉ እንዳለ ሲያውቅ አግራሞት እንደፈጠረበት የቻይናው የዜና ድረ ገፅ ሹሁ ገልፅዋል።
የዶንጋን ሆስፒታል ሰራተኞች ሰለሁኔታው ከተወያዩ በኋላ ቁልፉ በምግብ መፈጨት ሥርዓት አማካኝነት ማለፍ እንደሚችል ሲወስኑ በተፈጥሯዊ ሁኔታ ማስወገድ አደጋ እንዳለው አሳስበዋል።
ቁልፉ አንጀት ወስጥ ፈሳሽ እንደሚያመነጭ እና ለሕይወት አስጊ የሆነ የሽንት መዘጋት ልያስከትል እንደሚችል ተዘግቧል ።
በተመሳሳይ ጊዜ የኢንደስኮፕ መሳሪያ በመጠቀም ከምግብ መተላለፍያ ቱቦ ውስጥ ለማውጣት ሙከራ ካደረጉ በኋላ ሦስተኛው አማራጭ የአስቸኳይ ቀዶ ጥገና ማድረግ እንደሆነ በመረጃው ሰፍሯል።
ዶክተር ዣንግ ዩዩ ለጋዜጠኛው እንደገለጹት በመጀመሪያ ጋስትሮስኮፕ በመጠቀም ቁልፎችን ለማስወገድ ሲሞክሩ የምግብ ማስተላለፍያው ትቦ በጉሮሮው አቅራቢያ ሲለሚገኝ ችግር እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል።
ቁልፉ በጣም ትልቅ እና ጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ በምግብ መተላለፍያ ትቦ ውስጥ ሲለተሰነቀረ ይህም የማይታሰብ ውጤት ሊኖረው እንደሚችል ተናግረዋል።
ስለዚህ ለማስወገድ የተለያዩ አማራጭ ሂደቶችን መፈለግ ጀመሩ ።
ይባስ ብሎ ደግሞ አብዛኛዎቹ የሆስፒታሉ ሠራተኞች በብሔራዊ የበዓል ቀን ምክንያት ከስራ ገበታቸው ውጪ ነበሩ ይለናል መረጃው።
ነገር ግን አስደሳቹ ነገር የማደንዘዣ ህክምና የሚሰጠው ባለሙያ እና የሆስፒታሉ የጋስትሮኢንትሮሎጂ ዲፓርትመንት ክፍል ምክትል ዳይሬክተር ዕቅዳቸውን በመሰረዝ በድንገተኛ አደጋ የተከሰተውን አደጋ ለመርዳት በሆስፒታሉ መገኘት ችለዋል ይለናል መረጃው።
የማደንዘዣ ህክማና የሚሰጠው ባለሙያ የቻንግን ጡንቻዎችን ዘና የሚያደርግ መድሃኒት ከሰጠው በኋላ ጋስትሮኢንትሮሎጂስቱ የብረት ቁልፍ እና የፕላስቲክ ካርዱን ከምግብ ማስተላለፍያ ትቦ ውስጥ ማውጣት ችሏል ይለናል ኦዲቲ ሴንተራል
ቻንግ ቁልፉን እንዴት እንደዋጠው ሚስጥር ቢሆንም መፍተሄ ማግኘት አይቻል ነበር ብልዋል።
ቻንግ በአልኮል በደነዘዘበት ወቅት ምንም የሚያስታወሰው ነገር እንደሌለ ገልፅዋል።