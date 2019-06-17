በአፍዴራ ወረዳ በ50 ሚሊዮን ብር ለሚገነባው ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ

ሰመራ ሰኔ 10/2011 በአፋር ክልል አፍዴራ ወረዳ በ50 ሚሊዮን ብር ለሚገነባው አዳሪ ትምህርት ቤት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ።
“ኤስ.ቪ.ኤስ” በተባለ ጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ለሚገነባው አዳሪ ትምህርት ቤት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ ዛሬ የመሰረት ድንጋይ አስቀምጠዋል።
የመሰረት ድንጋዩ በተቀመጠበት ወቅት እንደተገለጸው የትምህርት ቤቱ ግንባታ በቀጣይ ዓመት ተጠናቆ በ2013 ዓ.ም ከ1ኛ – 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር ይጀምራል።
የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ በእዚህ ወቅት እንዳሉት የአፍዴራ ወረዳ ካለው ከፍተኛ የጨው ሃብት በወር ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ግብይት ይከናወንበታል።
ከጨው በተጨማሪ ሌሎች እምቅ የተፈጥሮ ሃብት ክምችት ያለው ወረዳ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ወረዳው ጤና፣ ትምህርትና ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት የለሌው ከመሆኑም በተጨማሪ ከጨው ልማቱ በሥራ እድል ፈጠራ፣ በማህራዊና ኢኮኖሚ መሰረተ-ልማቶች የህብረተሰቡን ተጠቃሚነትን ከማረጋገጥ አንጻር ሰፊ ክፍተት መኖሩን ተናግረዋል።
“ይህን ችግር ለመፍታት የክልሉ መንግስት በወረዳው እየተንቀሳቀሱ ካሉ ባለሃብቶች ጋር ተቀራርቦ በመስራት በወረዳው ሁለንተናዊ ልማት ላይ የድርሻቸውን እንዲወጡ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው” ብለዋል።
በኤስ.ቪ.ኤስ ጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የሚገነባውና በዛሬው ዕለት የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት አዳሪት ትምህርት ቤትም የእዚህ ጥረት አንዱ ማሳያ መሆኑን ጠቁመዋል።
“አንደ ድርጅትም ሆነ እንደሀገር ተደጋግፎ ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሰው ሃብትን ማልማት ወሳኝ ነው” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፣ ፋብሪካው ክልሉን ለመደገፍ ላሳየው ቁርጠንነት በክልሉ መንግሰት ስም ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
የኤስ.ቪ.ኤስ ድርጅት ባለቤት አቶ አበባው ታደሰ በበኩላቸው ድርጅቱ በክልሉ ለምግብና ለኢንዱስትሪ ግብአት ሊሆን የሚችል ጨው ማቀነባባሪያ ፋብሪካ በሰመራ ከተማ ከፍቶ ደረጃውን የጠበቀ ምርት በማምረት ላይ መሆኑን ተናግረዋል።
ሁለተኛውን የጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካም በ300 ሚሊዮን ብር ወጪ በአፍዴራ ወረዳ እየገነባ መሆኑንና ከ6 ወራት በኋላ ግንባታው ተጠናቆ ወደሥራ እንደሚገባ አስታውቀዋል።
“ይህም ፋብሪካው አሁን ለ1 ሺህ ሰዎች ከፈጠረው የሥራ እድል በተጨማሪ 1 ሺህ 500 ለሚሆኑ ተጨማሪ ሰዎች የስራ ዕድል እንዲፈጥር ያስችለዋል” ብለዋል።
ለፋብሪካው ስኬት የክልሉ መንግስት ድጋፍ ከፍተኛ መሆኑም ጠቁመዋል።
ድርጅቱ ማህብራዊ ኃላፈነት እንዳለበት በመገንዘብ አንድ አዳሪ ትምህርት ቤት ለመገንብት መወሰኑንም አቶ አበባው ተናግረዋል።
ትምህርት ቤቱ የመማሪያ ክፍሎች፣ የአስተዳደር ቢሮዎች፣ የማደሪያና መመገቢያ ክፍሎችን አካቶ እንደሚገነባ ገልጸው፣ “የግንባታ ሥራው በ2012 ዓ.ም ተጠናቆ በ2013 ተማሪዎችን እንዲቀበል በትኩረት ይሰራል” ብለዋል።
“ድርጅቱ ለትምህርት ቤቱ ግንባታ እስከ 50 ሚሊዮን ብር ወጪ ያደርጋል” ብለዋል።
ኤስ.ቪ.ኤስ ጨው ማቀነባበሪያ ፋብሪካ በቱርካውያንና በኢትዮጰያዊያን ባለሃብቶች የጋራ ሽርክና ኢንቨስትመንት ከአራት ዓመት በፊት የተከፈተ መሆኑ ታውቋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።