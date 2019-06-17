የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ የሚጠበቅበትን ሚና መጫወት ይገባል- ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማሪያም

አዲስ አበባ ሰኔ 10/2011 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ ሀገሪቷ የተያያዘችውን ፈጣን ልማት ዘላቂነት ባለው መልኩ ለማሳደግ በኢንዱስትሪና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማምጣት ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወት የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሂሩት ወልደማሪያም ገለፁ።
በሃገሪቷ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄደውን የቴክኖሎጂ፤ የክህሎትና ተግባር ምርምር ውድድርን በማስመልከት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት፤ የመንግስት የስራ ሃላፊዎችና የዘርፉ ሰራተኞች በተገኙበት ዛሬ የፓናል ውይይት ተካሂዷል።
ውይይቱቴክኒክናሙያከስራዕድልፈጠራናከኢንዱስትሪጋርያለውንትስስርእንዲሁምየቴክኒክናሙያስልጠናአግባብነትጥራትናተደራሽነትንያካተተነው።
በዚህም የሌሎች ሃገራት ተሞክሮዎች ከዚህ ሃገር ጋር በማዛመድ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርበው ተመክሮባቸዋል።
ሚኒስትሯ ፕሮፈሰር ሂሩት በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽንና ቴክኖሎጂ ሽግግር አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ በአለም ምርጥ ተሞክሮ ተቀምሮና አገር አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ ተገብቷል።
በልምድ የሚታወቁ የግብርና ዘይቤዎችን ለመቀየር በሰርቶ ማሳያዎች ላይ የተመሰረተ ጠንካራ የኤክስቴንሽን አገልግሎት በማስፋፋት ምርቱ እንዲሻሻል ለማድረግም ቴክኒክና ሙያ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለውም ነው የገለጹት።
በየደረጃውባለውየዘርፉአመራርናፈጻሚዎችእንዲሁምተጠቃሚዎችላይያሉክፍተቶችምመሞላትእንደሚገባቸውሚኒስትሯአንስተዋል።
ኢንዱስትሪው ገና ማደግ ላይ መሆኑን ያነሱት ሚኒስትሯ፤ የቴክኖሎጂ ግንባታ ባለሙያዎች አስፈላጊውን ግንዛቤ ይዘው ወደ ተሟላ ትግበራ አለመግባታቸው ደግሞ ምክንያቱ የሚነሳ መሆኑን ተናግረዋል።
አክለውምየቴክኒክናሙያስልጠናተደራሽነትናጥራቱን የማስጠበቁ ተባርምተፈላጊውደረጃላይአለመድረሱበውጤትአኳያአሁንምብዙችግሮችእንዲሆሩ ማድረጉን ተናግረዋልሚኒስትሯ።
የፌዴራልቴክኒክናሙያስልጠናኤጀንሲዋናዳይሬክተርአቶጌታቸውነጋሽበበኩላቸውዘርፉንየሚቀላቀሉሰልጣኞችቁጥርእየተሻሻለየመጣቢሆንምአሁንምግንዘርፉበማህበረሰቡእንደሁለተኛአማራጭየሚታይነውብለዋል።
ይህንን አመለካከት ለማሻሻል እንዲቻል በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ ያለውን አሉታዊ አተያይ ለመቀየር የተሟላ ግንዛቤ መፍጠር የሚቻልበትን ስራ እንደሚሰራ ነው የተናገሩት።
የውይይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው የቴክኖሎጂ ሽግግር በቴክኒክና ሙያ ብቻ የማይሰራ በመሆኑ የኢንዱስትሪና የዘርፎች አጋርነት እንደሚያስፈልግ አውስተው፤ የቴክኒክና ሙያ ውጤቶች ደግሞ የዚያ አካባቢ ማህበረሰብ ችግሮችን መፍታት እንደሚኖርባቸው ተናግረዋል።