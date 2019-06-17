የሕፃናትን ለአደጋ ተጋላጭነት ለመከላከል የፍልሰታቸውን ምንጭ ማድረቅ ይገባል

አዲስ አበባ ሰኔ 10/2011 ሕፃናት ለጎዳና ተዳዳሪነት እንዳይጋለጡ የፍልሰት መንስኤ የሆነውን ችግር በዘላቂነት መፍታት እንደሚገባ የሴቶች፣ ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ገለጸ።
በተለያዩ ተፅዕኖዎች ከወላጆቻቸውና አሳዳጊዎቻቸው ተለይተው ወደ ጎዳና ኑሮ የሚወጡ ህፃናትን ቁጥር ለመቀነስ ሁሉም አካላት በባለቤትነት ስሜት ሊያግዙ ይገባልም ተብሏል።
በኢትዮጵያ በየዓመቱ ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በሺህዎች የሚቆጠሩ ህፃናት ከቤተሰቦቻቸው ተለይተው ወደ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች ይፈልሳሉ።
የሴቶች ፣ ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ አለሚቱ ዑሙድ እንደገለጹት በኢትዮጵያ በርካታ ህፃናት በተሳሳተ መንገድ ከመኖሪያ ቤታቸው ወጥተው ለጎዳና ህይወት ይዳረጋሉ።
በተለይም በደቡብ ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራና በትግራይ ክልሎች በሚገኙ 12 ከተሞች ህፃናት ከመኖሪያ ቤታቸው ተሰደው ለእንግልትና ስቃይ እየተዳረጉ ነው።
ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ከተቸገሩ በኋላ ከመርዳት ይልቅ ቀድሞ ከቤተሰቦቻቸው እንዳይለዩ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ወላጆች “አስተምራለሁ” በሚል ሰበብ ህፃናትን በገፍ ከገጠር የሚያመጡ ግለሰቦችን ማንነት ማጣራት፣ መቆጣጠርና መለየት እንደሚባቸው አስገነዝበዋል።
ህፃናት የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥባቸው አካባቢዎች ሲታዩ የማን ናቸው ከየት ናቸው ብሎ መጠየቅ የሁሉም ዜጋ ሃላፊነት መሆን እንዳለበትም ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ የህፃናትን ፍልሰት ከምንጩ ለማድረቅ ከኅብረተሰቡ፣ ከትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና ከባለድርሻ አካላት ጋር ‘በትብብር ይሰራል’ ብለዋል ሚኒስትር ዴኤታዋ።
በትራንስፖርት አገልግሎት መስጫ አካባቢዎች ቁጥጥር የሚደረግበት ስርዓት ቢዘረጋም በአግባቡ ተግባራዊ እንዳልተደረገም አክለዋል።
በመሆኑም የቁጥጥር ስርዓቱን ማጎልበትና ፍልሰቱን መከላከል ቀጣይ የቤት ስራ መሆኑን ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ አለሚቱ ገልጸዋል።