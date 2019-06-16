አገራዊ እሴቶችን ለመጠበቅ የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች ትልቅ ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ተጠቆመ

ሰኔ 9/2011 ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ የመጡ ና ለአገር አንድነት ምሰሶ የሆኑ እሴቶችን አጠናክሮ ለማስቀጠል የአገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች ትልቅ ሚና ሊጫወቱ እንደሚገባ ተገልጿል፡፡
የድሬዳዋ ነዋሪ ወ/ሪት ነጃት ተገኔ የዒድ በዓል ለማክበር መጥተው ነው በአዲስ አበባ ያገኘናቸው፡፡ ድሬዳዋ የበርካታ ብሄርብሄረሰብ ቋንቋዎችና በርካታ ባህሎች በመከባበርና በአብሮነት የሚኖሩባት ከተማ መሆኑዋንም ይገልጻሉ፡፡
ቀደም ሲል በወጣቶች መካከል ልዩነት ተፈጥሮ የተወሰነ አለመግባባት እንደነበረ አስታውሰው፤ አለመግባባቱ በውይይትና በአገር ሽማግሌዎች ተፈቶ በፋሲካና በኢድ በዓል ሰሞን በወጣቱ ሲከውኑ የነበሩ መልካም ስራዎች ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን ያንፀባረቁ ና የሚያስደስት ነበር በማለት ይናገራሉ፡፡
የክርስትና፣ የእስልምና ና የሌሎች እምነት ተከታይ ወጣቶች በጋራ በመሆን፤ ከህብረተሰቡ ገንዘብ በማሰባሰብ እንደየ እምነቱ ልዩ ልዩ ምግቦችን በማዘጋጀት፣ አቅመ ደካሞችን በመርዳትና በመንከባከብ የዜግነት ግዴታቸው ሲወጡ ነበርም ብለዋል፡፡
በዚሁ ወቅት ወጣቶቹ በእምነትና በብሄር መካከል ልዩነት በመፍጠር ወደ ግጭት እንዲያመራ የሚያደርጉ የጥፋት ሃይሎችን ዓላማ አስፈፃሚ መሆን “የለብንም” ሲሉ እንደነበረም ነው ትዝብታቸውን የገለጹት፡፡
ወጣቱ ትውልድ የነበሩትን የመከባበር፣ የመቻቻልና በልዩነት ውስጥ አብሮ የመኖር መልካም እሴቶችን በጥንቃቄ በመያዝ ለቀጣዩ ትውልድ ማቆየት እንዳለበትም ወጣቶቹ ማሳሰባቸውን ነግረውናል፡፡
አብሮ የመኖር ባህል በተለያዩ ነገሮች እየተበረዘ እና እየተበላሽ መምጣቱን የተናገሩት የአዲስ አበባ ነዋሪ ወ/ሮ እጅጋየው በሱፈቃድ፤ በአካባቢያቸው በሃይማኖታዊም ሆነ በሃገራዊ በዓላት፣ የሃዘንም ሆነ የደስታ ዝግጅቶች ሲኖሩ ተሰባስበው ሰርተው በጋር በዓሉን የማክበር ባህሎች እየቀሩ መምጣታቸውን ይገልፃሉ፡፡
የማህበረሰቡ የአኗኗ ዘይቤ እየተቀየረ ሲሄድና ሁሉም የራሱን ኑሮ ለማሸነፍ መሯሯጥ ግዴታ ሲሆንበት የነበሩ ሀገራዊ መልካም እሴቶች እንዳይረሱ ሁሉም ዜጋ አስተዋጽኦውን ሊያበረክት ይገባል ይላሉ፡፡
በኢትዮጵያ የሶሽዮሎጅስቶች፣ሶሻል ዎርከሮች እና አንትሮፖሎጂስቶች ማህበር ፕሮጀክት ኦፊሰር ወ/ሪት ህይወት አባይ እንደሚሉት ደግሞ፤ እንደ ኢትዮጵያ ላለች የበርካታ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መገኛ ሃገር በአንድነት፣ በመተሳሰብና በመቻቻል አብሮ የመኖር አገራዊ እሴቶችን አጠናክሮ ማስቀጠል ትልቅ ሚና አለው፡፡
’’አንድነት የሚያጠናክሩ አገራዊ እሴቶች በበርካታ ነገሮች ተፅእኖ ስር ቢወድቁም ፈፅሞ ጠፍተዋል ማለት ግን አይቻልም፡፡ አሁንም ድረስ በተለይም በገጠሪቷ የአገራችን ክፍል እየተተገበሩ ያሉ እጅግ አስደናቂ የሆኑ እሴቶች አሉን፤ ነገር ግን በተገቢ ሁኔታ እየጠበቅናቸው አይደለም’’ ብለዋል፡፡
በአገሪቷ በስራ ላይ ያሉ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ለአገራዊ እሴቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸረሸሩ መምጣት የራሳቸው አስተዋፅኦ እንደነበራቸው ጠቅሰው፤የከተማ መስፋፋት እና የአኗኗር ዜይቤ መቀየር እንዲሁም የማህበራዊ ህይወት ክዋኔዎች መቀዛቀዝ በአገር አንድነት ላይ የሚያበረክቱት አዎንታዊ አስተዋፅኦ እየቀነሰ መምጣቱን ነው የገለጹት፡፡
ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በተወሰነ መልኩ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢኖሩም፤ እየተሸረሸሩ የመጡ ሀገራዊ እሴቶች እንዲሻሻሉና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የሃይማኖት ተቋማትና የሃገር ሽማግሌዎች ወደ ቀጣይ ትውልድ በማሸጋገር ረገድ ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይገባል ይላሉ፡፡
የሃይማኖት አባቶች ከሃይማኖታዊ አስተምህሮ ጋር በማዋሃድ፣ የአገር ሽማግሌዎች ደግሞ በየአካባቢያቸው ያላቸውን ተሰሚነትና ተቀባይነት በመጠቀም በርካታ ሥራዎችን መስራት እንደሚጠበቅባቸውም ወ/ሪት ህይወት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡