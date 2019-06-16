በከተማዋ 500 የአቅመ ደካማ እና የተቸገሩ ሰዎች ቤት በበጎ ፍቃደኞች ይታደሳል

ሰኔ 09/2011 በአዲስ አበባ ከተማ በዚህ ክረምት 500 የአቅመ ደካማ እና የተቸገሩ ሰዎች ቤት በበጎ ፍቃደኞች ለማደስ መታቀዱ ተገልጿል፡፡
በአዲስ አበባ ወጣቶች እና ስፖርት ቢሮ የበጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ የቡድን መሪ አቶ ዳዊት ሙሉጌታ እንዳሉት በክረምት የበጎ ፍቃድ መርሃ ግብር የአቅመ ደካማ እና የተቸገሩ ሰዎች ቤት እንዲሁም ያረጁ የመንግስት ትምህርት ቤቶችን የማደስ ስራ ይከናወናል፡፡
በዚህም የ500 አቅመ ደካማ ሰዎችን ቤት ለማደስ እቅድ ተይዘዋል ነው ያሉት፡፡
የሚታደሱ ቤቶች የደሃ ደሃ የሚባሉ እና ለማሳደስ አቅም የሌላቸው መሆናቸው በክፍለ ከተማና በወረዳ የተለዩ እንደሚሁንም ጠቅሰዋል፡፡
በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ያረጁ ትምህርት ቤቶች በበጎ ፍቃደኞች ይታደሳሉ ያሉት አቶ ዳዊት፤ የሚያስፈልጋቸው ግብዓትም ይሟላላቸዋል ብለዋል፡፡
በክረምቱ የበጎ ፍቃድ ፕግራም ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተወጣጡ ተማሪዎች ልምዳቸውን እና ክህሎታቸውን የሚያካፉሉበት የማጠናከሪያ ትምህርት እንደሚሰጥም ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም በማጠናከሪያ ትምህርት እስከ 2 ሺ መምህራን ይሰተፋሉ ያሉት አቶ ዳዊት፤ 90 ሺ ተማሪዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ነው የጠቀሱት፡፡
በአዲስ ከተማ አስተዳደር በተመረጡ አከባቢዎች ችግኝ ለመትከል መታቀዱን የተናገሩት ቡድን መሪው፤ ከደም ባንክ ጋር በመተባበር እስከ 10 ሺ በጎ ፍቃደኞች ደም እንደሚለግሱና የኤች አይ ቪ ኤድስ ምርመራ የንቅናቄ ስራ እንደሚከናወንም ገልጸዋል፡፡
በበጎ ፍቃድ አገልግሎቱ ’ስጦታ በአዲስ ዓመት’ በሚል መርህ ሃሳብ በሚደረጉ የሰብአዊ አገልግሎት ስራዎች የተለያዩ የትምህርት መርጃ ቁሳቁስና አልባሳት በማሰባሰብ የመግዛት አቅም ለሌላቸው ተማሪዎች ድጋፍ ይደረጋልም ነው ያሉት፡፡
የተለያዩ የበጎ ፍቃድ ስራ የሚያከናውኑ ግለሰቦችም ሆኑ ተቋማት ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት እና የተለያዩ ድጋፎች የሚሰበሰብበት የመክፈቻ ፕሮግራም ከሰኔ 14 እስከ 16/2011 ዓ.ም እንደሚከናወን ተገልጿል፡፡
በክረምት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለሚሳተፉ ወጣቶች የእውቅና ሰርቴፊኬት በመስጠት በቀጣይ የስራ እንቅስቃስያቸው ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሁኔታ እንደሚመቻችም አብራርተዋል፡፡
የበጎ ፍቃድ ስራ በክረምት ወቅት ብቻ ሳይገደብ ዓመቱን ሙሉ እንዲከናወንና ባህል ሆኖ እንዲቀጥል የተለያዩ ተግባራት ይከናወናሉ ያሉት አቶ ዳዊት፤ ሥራው እንዲሳካ የሚመለከታቸው አካላት ቅንጅታዊ አሰራርን ሊያጎለብቱ ይገባል ብለዋል፡፡