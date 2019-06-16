ቢሮው የክልሉ ሕዝብ የደም ልገሳ ባህሉን እንዲያሳድግ ጠየቀ

ባህዳር ሰኔ 9 ቀን 2011 በአማራ ክልል በደም እጥረት የሚሞቱ ወገኖችን ህይወት ለመታደግ ኅብረተሰቡ የደም ልገሳ ባህሉን እንዲያሳድግ የክልሉ ጤና ቢሮ ጠየቀ።
”ንፁህ ደም ለሁሉም!” በሚል መሪ ሃሳብ 16ኛው የዓለም ደም ለጋሾች ቀን በባህርዳር ከተማ ተከብሯል።
የቢሮው ኃላፊ ዶክተር አበባው ገበየሁ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት የክልሉ የደም ልገሳ ባህል እያደገ ቢመጣም ፤ ዛሬም በደም እጥረት የሚሞቱ ወገኖችን ለመታደግ የተቀናጀ እንቅስቃሴ መደረግ አለበት።
በክልሉ ጤና ተቋማት የነበረው እጥረት ከበጎ ፈቃደኞች በሚሰብሰብ ደም በወሊድ፣ በአደጋና መሰል ችግሮች ሳቢያ የሚከሰተውን ሞት መቀነስ እንደተቻለ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ ለድንገተኛና በአንድ ጊዜ በርካታ ሰዎች ደም የሚፈልጉበት ሁኔታ ቢፈጠር በቂ ክምችት እንደሌለ አስረድተዋል።
አብዛኛው ደም የተሰበሰበው ከወጣቶች፣ ከተማሪዎችና ፀጥታ አካላት እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው፣የሌላውን ማህበረሰብ ደም የመለገስ ባህል በማሳደግ ችግሩን በተቀናጀ መንገድ መፍታት ይገባል ብለዋል።
የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉቀን አየሁ በበኩላቸው ደም ልገሳ ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ደም መለገስ ሕይወትን ማዳን በመሆኑ በቤተሰብና በራስ ላይ ለሚደርስ አደጋ ዋስትና እንደሆነ ተናግረዋል።
በከተማው የተደራጀ የደም ባንክ ለመገንባት ሁለት ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ መፈቀዱንም አስታውቀዋል።
በከተማው ባለፉት አራት ዓመታት የደም ለጋሾች ቁጥር በሦስት እጥፍ ጨምሯል ያሉት ደግሞ የባህር ዳር ደም ባንክ ኃላፊ አቶ ምክሩ ሺፈራው ናቸው።
በከተማው ባለፉት 10 ወራት ብቻ 11ሺህ 600 ዩኒት ደም 500 ከሚሆኑ ቋሚና ጊዜያዊ ደም ለጋሾች በመሰብሰብ ለሕክምና ተቋማት በመስጠት ህይወት ማትረፍ ተችሏል ብለዋል።
የትኛውም ሰው ብሔር ፣ሃይማኖት፣ፖለቲካና ጎሳ ሳይለየው ደም እንዲለግስ ኃላፊው ጠይቀዋ።
ደም በመለገስ የሚገኘውን ውስጣዊ የህሊና እርካታ በመረዳት ለ84 ጊዜ ደም መለገሳቸውን የተናገሩት ደግሞ የኮምቦልቻ ከተማ ነዋሪው አቶ ሙሉጌታ ይርጋ ናቸው ።
የደም ለጋሾች ለማሳደግ ማህበር ማቋቋማቸውንና ልገሳውን እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ እንደማያቋርጡ አስታውቀዋል።
”በተፈጥሮ የተሰጠኝ ደም ለሁሉም ተፈላጊና በማንኛውም ሰው የማይገኝ ኦ ነጌቲቭ በመሆኑ በተሰጠኝ ፀጋ የወገኖቼን ህይወት እታደጋለሁ” ያሉት ደግሞ ዶክተር ወንድምአገኝ እምቢአለ ናቸው ።
እስካሁንም ለ60 ጊዜ ደም መለገሳቸውንና ወደፊትም እንደሚቀጥሉ አስታውቀዋል።
በበዓሉ ላይ ደም በመለገስ የተሻለ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦች፣ ማህበራትና ተቋማት የማበረታቻ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል።
ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ የእግር ጉዞና የፓናል ውይይትም ተካሂዷል።