የአይሳኢታ ከተማ ነዋሪዎች የጽዳት ዘመቻ አካሄዱ

ሰመራ ሰኔ 9 / 2011በአፋር ክልል የአይሳኢታ ከተማ ነዋሪዎች ዛሬ የጽዳት ዘመቻ አካሄዱ።
ነዋሪዎቹ ዘመቻውን ያደረጉት ጽዳትን ባሀል ለማድረግ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን እንቅስቃሴ በመደገፍ መሆኑን ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል።
ከከተማዋ ነዋሪዎች መካከል ወጣት ዓሊ መሐመድ የአካባቢ ጽዳትን በመጠበቅ ተላላፊ በሽታዎችን በቀላሉ አስቀድሞ መከላከል እንደሚቻል በማመን በዘመቻው መሳተፉን ገልጿል።
በከተማዋ በጽዳት ጉድለት የሚከሰቱ በሽታዎች እየተስተዋሉ መሆናቸውን የገለጸው አስተያየት ሰጪ፣ነዋሪዎች ቤታቸውንና አካባቢያቸውን በማጽዳት ጤንነታቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው አመልክቷል።
በዘመቻው ከመሳተፍ በላይም በሚኖርበት አካባቢ ኅብረተሰቡን በማስተማር የድርሻውን እንደሚወጣ ዓሊ ተናግሯል።
ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ መሐመድ ያሲን በበኩላቸው ጽዳት ከተማቸውን ማጽዳት ለጤናቸው ያለውን ጥቅም በመረዳት በዘመቻው መሳተፋቸውን ገልጸዋል።
ሌሎችም በዚህ መሰል እንቅስቃሴ በመሳተፍና ጽዳትን ባህል እንዲያደርጉ ጥረት አደርጋለሁ ብለዋል።
የአይሳኢታ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ዋና ሰራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ አህመድ የከተማዋ ነዋሪዎች
በአገር ብሎም በክልሉ የተጀመረው ለውጥ እያመጣው ባለው መልካም አጋጣሚ እየተጠቀሙ መሆናቸውን ገልጸዋል።
በዘመቻው የታየው ተሳትፎ ነዋሪዎቹ አካባቢያቸውን የማጽዳት ባህል እየገነቡ መሆናቸውን እንደሚያመለክትም አስታውቀዋል።
የጽዳት ዋነኛ ተጠቃሚ ነዋሪዎች መሆናቸውን አምኖ ዘመቻውን በየጊዜው በማከናወን ከተማዋን ለኑሮ ምቹና እንድትሆን ተሳትፎውን እንዲያጠናከር ጠይቀዋል።
አይሳኢታ 50ሺህ ያህል ነዋሪዎች ያላት፣ የአውሲ ረሱ ዞን ርዕሰ ከተማ ናት።