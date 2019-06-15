የትግራይ ባህል ማህበር ሲፖዚየም በመቀሌ ከተማ ተጀመረ

-መቀሌ ሰኔ /2011 ሁለተኛው የትግራይ ባህል ማህበር ሲፖዚየም ዛሬ በመቀሌ ከተማ ተጀመረ።
የክልል አቀፉ ሲፖዚየሙ ዓላማ የትግራይ ባህላዊ እሴቶችና ሀገር በቀል እውቀቶችን ለማበልጸግ መሆኑ ተመልክቷል።
ለሁለት ቀናት በሚካሄደው ሲፖዚየም በምሁራንና በኪነ ጥበብ ባለሙያዎች 11 ጥናታዊ ጽሁፎች እንደሚቀርቡ ሲፖዚየሙን ያስጀመሩት የትግራይ ባህል ማህበር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ወልደሚካኤል ተናግረዋል።
ከሚቀርቡ ጥናታዊ ጽሁፎች መካከል “የክልሉ ባህላዊ እሴቶችና አጠባበቅ፣ ባህል ቋንቋና የወጣቶች አጠቃቀም እንዲሁም የብሔር ብሔረሰብ ቋንቋዎችን ለማልማት የተደረገው ጥረትና የተመዘገበው ውጤት” የሚሉት ይገኙበታል።
ሁለተኛውን የትግራይ ባህል ማህበር ሲፖዚየም በንግግር የከፈቱት የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ብርክቲ ገብረመድህን በበኩላቸው “በክልሉና በሀገሩ ባህል፣ ቋንቋና ታሪክ የሚኮራ ትውልድ ካለተቀረጸ የራሱን ታሪክ መስራት የሚችል ወጣት ማፍራት እንደማይቻል በውል ተረድተን ለተግባራዊነቱ ሁላችንም ልንሰራ የገባናል” ብለዋል።
የትግራይ ባህል ማህበር ቦርድ ሰብሳቢና የትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል ተክሉ በበኩላቸው፣ በባህልና ማንነት ዙሪያ የተሰራ ጅምር ሥራ ቢኖርም በባህሉ እየኮራ የሌላውን ባህል ለማክበር የሚንቀሳቀስ ማህብረሰብ ለመፍጠር አለመቻሉን ተናግረዋል።
“ ባህልና ማንነት፣ ታሪክና ልማት ተለያይተው የማይታዩ መሆናቸውን የተገነዘበ ትውልድ ለማፍራት ጊዜው አሁን ነው” ሲሉም ተናግረዋል።
በጉባኤው ላይ100 የሚሆኑ ከክልል፣ ወረዳና ከተማ የተወከሉ ሙሁራን ፣ አመራሮች፣ የጥበብ ባለሙያዎች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል።