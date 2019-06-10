በአማራ ክልል ተፈናቃዮች ከስምንት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ

ባህር ዳር ሰኔ 2/ 2011በአማራ ክልል ከተለያዩ ክልሎችና በክልሉ ውስጥ ለተፈናቀሉ ዜጎች ከስምንት ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ዛሬ ተደረገ።
ድጋፉ ከደብረ ማርቆስ ከተማ ነዎሪዎች፣ከጥረት ኮርፖሬት ና የአማራ ኦዲት ቢሮ ሠራተኞች በፈቃደኝነት የተሰበሰበ ነው።
የደብረ ማርቆስ ከተማ ህዝብና ተቋማት ተወካይ አቶ አረጋ ዘለቀ ድጋፉን ሲያስረክቡ ድጋፉ በከተማው ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የተቋቋመው ኮሚቴ ከ5ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ከነዋሪዎች፣ ከእድሮች፣ከእቁቦችና ከመንግስታዊ ተቋማት መሰባሰቡን ተናግረዋል፡፡
የጥረት ኮርፖሬት ማህበራዊ ልማት ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ይሁኔ ተረፈ በበኩላቸው የኮርፖሬቱ ሰራተኞች የደሞዛቸው እስከ 30 በመቶ በፈቃደኝነት በመቁረጥ ከ2 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር በላይ መለገሳቸውን ገልጸዋል፡፡
የአማራ ክልል ኦዲት ቢሮ ሰራተኞች ከደሞዛቸው ያሰባሰቡት ከ104 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ ደግሞ ያየቢሮው ምክትል ዋና ኦዲተር አቶ ስመኝ ካሳ አስረክበዋል።
”ድጋፉ በቂ ባይሆንም አይዟችሁ ለማለትና ሰራተኛው ከጎናቸው መሆኑን ለማመላከት ነው” ሲሉም በርክክቡ ወቅት ተናግረዋል።
የአማራ ክልል ምግብ ዋስትናና አደጋ መከላከል ኮሚሽነር አቶ አማረ ክንዴ ድጋፉን ከተረከቡ በኋላ ከኅብረተሰቡና ከተቋማት የሚሰበሰበው ገንዘብ ጥንቃቄ በተሞላበት አግባብ ሥራ ላይ እየዋለ መሆኑን ገልጸዋል።
የዕለት እርዳታው ተፈናቃዮች ባሉበት ቦታ ማድረስ ዘላቂ ባለመሆኑ የክልሉ መንግሥት ተፈናቃዮችን ወደ ቀድሞ መኖሪያቸው ለመመለስ በመሥራት ላይ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
በማዕከላዊና ምዕራብ በጎንደር ዞኖች 43 ሺህ ተፈናቃዮች ወደ ቀድሞ ቦታቸው ተመልሰዋል።
በዞኖቹ ስድስት ሺህ ቤቶች እየተገነቡ ነው ብለዋል።
ወደ ቀድሞ ቦታቸው የተመለሱ አርሶ አደሮች ወደ እርሻ ሥራ ለማስገባት ግብዓቶች እየተገዙ መሆኑንም አቶ አማረ ገልጸዋል።
በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ የተፈናቀሉ 107 ሺህ የአማራ ተፈናቃዮች አሉ፡፡