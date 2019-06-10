ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአክሱም ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያዩ

ሰኔ 3/2011 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ ከአክሱም ከተማ ነዋሪዎች ጋር በማህበራዊ፣ ምጣኔ ኃብታዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያዩ።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አክሱም ያቀኑት የአክሱም ሐውልት የተጋረጠበትን አደጋ ለመከታተል የተቋቋመው ኮሚቴ ባቀረበላቸው ጥሪ መሰረት ሲሆን ሐውልቱ አሁን የሚገኝበትን ሁኔታ ጎብኝተዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች ሐውልቱ ስጋት ላይ መውደቁን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብለው በመገኘታቸው ነዋሪዎቹ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
ነዋሪዎቹ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በነበራቸው ውይይት በአገራዊ ጉዳዮች፣በአክሱም ሐውልትና በከተማዋ ባሉ ችግሮች ዙሪያ መክረዋል።
የንጹህ ውሃ አቅርቦት፣ በአገሪቱ ያሉ የሰላምና የጸጥታ መደፍረስ ጉዳዮች፣ የፌዴራል ስርዓቱን ገርስሶ አሃዳዊ ስርዓት ለመገንባት የሚደረግ ጥረት፣ የዓለም ቅርስ የሆነው የአክሱም ሐውልት ከተጋረጠበት አደጋ በአፋጣኝ ሊታደግ ይገባል የሚሉ ነጥቦች ከነዋሪዎቹ ተነስተዋል።
የኢትዮ -ኤርትራ ግንኙነት እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ድረስ አልወረደም፣ የፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት /መጅሊስ/ ምርጫ ግልጽ አይደለም የሚሉ ጉዳዮችም የውይይቱ አካል ነበሩ።
እንዲሁም በመገናኛ ብዙኃን በኩል የሚነሱ አሉታዊ ፕሮፖጋንዳዎችም ሊወገዱ እንደሚገባም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
የህዝብና ቤት ቆጠራ መራዘም አግባብ አለመሆኑን ገልጸው የድንበርና የወሰን ኮሚሽን ጉዳዮች መቋቋም ህገ-መንግስትን የሚጥስ ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ሰላምን፣ ዴሞክራሲንና ልማትን ያመጡ ጓዶች ጥቅም መከበር አለበት ያሉት ነዋሪዎቹ ግንቦት ሃያ በዓል ለምን አልተከበረው? የሚል ጥያቄም አንስተዋል።
ነዋሪዎቹ በአክሱም ዩኒቨርሲቱ የተፈጸመውንም ተግባር አውግዘው መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ ኢትዮያዊነትን ማንጸባረቅና አንድነት ላይ መስራት ይገባልም ብለዋል።
ለውጡን እንደግፋለን ነገር ግን ለውጡ በትክክል እንዳይሄድ የሚያደርጉ አመራሮችና አከላት እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነዋሪዎቹ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡ ሲሆን የአክሱም ሐውልትን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ቅርሱን ለመጠበቅ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
በከተማው ያለውን የውሃ ችግር ለመፍታትም ከክልሉ መንግስት ጋር በመነጋገር ለመፍታት ጥረት የሚደረግ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ተናግረዋል።
እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት /መጅሊስ/ ምርጫ ጋር በተያያዘ የተሰራው ስራ አንድነትን የሚያጠናክር ሲሆን ተለያይተው የነበሩ ወገኖችን የኡለማዎች ምክር ቤት እንደፈታው አብራርተዋል።
በአገሪቱ ሰላም ጉዳይ ላይ አንዳንዶች የተጋነነ ችግር እንዳለ አድርገው የሚያወሩ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት አንጻራዊ ሰላም እንዳለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተዋል።
ግጭትን የሚፈልጉ ሃይሎች በአገሪቱ የሰላም ችግር እንዳለ በማስመሰል ነገሮችን የሚያስቡ አሉ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትና ህዝብ መከላከል እንዳለባቸው ተናግረዋል።
መገናኛ ብዙኃንን በተመለከተ የማስተካከያ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፤ የጥላቻ ንግግር ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታትም ህግ እየወጣላቸው ሲሆን ነጻነትና ግዴታንም እኩል ለማስኬድ እየተሰራ ነው ብለዋል።
የኢትዮኤርትራ እርቀ ሰላም የመሪዎች ብቻ ሳይሆን የህዝብ ለህዝብ በመሆኑ በንግድ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች በሁለቱ አገሮች መካከል መታየቱን ተናግረዋል።
በአገሪቱ ያሉ ልማት ስራዎችን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን ችግር የነበረባቸው ፕሮጀክቶችን ለማስቀጠል ባለፉት 11 ወራትም 24 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን ጠቁመዋል።
ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በየትኛውም አካባቢ ተዘዋውሮ የመስራት መብት ያለው መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አንድነታችንን በስራና በመቻቻል ማስተካከል የሚገባ ሲሆን ጀግንነት በታሪክ አንጂ ክላሽ በመተኮስ መሆን እንደሌለበትም አሳስበዋል።