የህግ ተፈጻሚነት መላላት በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጥቃት መበራከት ዋነኛ መንስዔ ነው – የህግ ባለሙያዎች

ሰኔ 2/2011 በኢትዮጵያ በሴቶች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት እየጨመረ መምጣት የወንጀል ህጉ ተፈጻሚነት መላላት ትልቁ ምክንያት እንደሆነ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ።
በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ የሃይል ጥቃቶችን ለመከላከል የሚያስችል የህግ መሰረት ቢኖርም ተፈጻሚነቱ የላላ መሆኑ ችግሩን እንዳባባሰው የህግ ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ።
የሴቶችን መብት ለማስከበርና ከጥቃት ለመከላከል ከህገ-መንግስት ጀምሮ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸውን ዓለም ዓቀፍ ስምምነቶችን ጨምሮ ጠንካራ የህግ ማዕቀፍ ቢኖርም የህግ ተፈጻሚነቱ መላላት የሚደርሰው ጥቃት ከጊዜ ወደጊዜ እንዲባባስ ያደረገው ስለመሆኑ ጠቁመዋል።
ከቃል ጀምሮ በሴቶች ላይ የሚፈጸም ትንኮሳ ጥቃት በህግ ፊት የሚያስቀጣ የወንጀል ድርጊት መሆኑ በህጉ በግልጽ መቀመጡን የሚገልጹት ባለያዎቹ ህጉ ተጠናክሮ ስለማይተገበርና የላላ መሆኑ የሚደርሰውን ጥቃት እንዳባባሰው ጠቁመዋል።
በመሆኑም ህጉን ማስተማር፣ የማስፈጸም ዓቅምን ማሳደግና በመንግስት በቂ ትኩረት እንዲሰጠው ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል።
የህገ-መንግስት ጉዳዮች ተመራማሪ አቶ አምደገብርኤል አድማሱ እንዳሉት የተለያዩ የሚዘገንኑ የሴቶች ጥቃቶች ይታያሉ ህጉ እያለ ለምን እነዚህ ነገሮች እየባሱ መጡ የወንጀል ህጉን ካየን በዝርዝር ያስቀምጣል እያንዳንዱ በሴት ላይ የሚፈጸም ጥቃት ምን ውጤት እንደሚያስከትል ምን ያህል አንደሚያስቀጣ ህጉ በግልጽ አስቀምጦ ይገኛል ሌላው ይቅርና ሴት ላይ የሚፈጸም የቃል ትንምኮሳ በራሱ ወንጀል እንድሆነ ህጉ በግልጽ ያስቀምጣል።”
“ሽፋን አለው ነገር ግን አፈጻጸሙ ላይ ዊክ እና ዜሮ ነው ለዚህም ምክንያት አንደኛ የማስፈጸም አቅምና የትኩረት አቅጣጫ መንግስት ወደዚህ ባለማድረጉ የማስፈጸም አቅሙ ደክሟል በማለት የገለጹት የህገ-መንግስት ጉዳዮች ተመራማሪ አቶ አማን ኡመር ናቸው፡፡
ችግሩን መከላከል የህጉ ብቻ ሃላፊነት እንዳልሆነ ያስገነዘቡት የህግ ባለያዎቹ መንግስትና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ተቀናጅተው መስራት እንዳለባቸው ገልጸዋል።
በተለይም ወላጆች የልጆቻቸውን ውሎ በመከታተል ለከፋ ጉዳት እንዳይዳረጉ መስራት እንዳለባቸው መክረዋል።
የአልኮል መጠጥ ቤቶች መበራከት ላይ መንግስት የሚያደርገው ቁጥጥር የላላ ከመሆኑም በላይ በወንጀለኞች ላይ አስተማሪ የሆነ ቅጣት አለመቅጣትችግሩ ይበልጥ አሳሳቢ እንዲሆን አድርጎታል ብለዋል።
ቤተሰብ ልጁን የሚያሳድግበት መንገድ፣ ማህበረሰቡ ለወንዶች የበላይነት ቦታ የሚሰጥ መሆን፣ የትምህርትና የሐይማኖት ተቋማት እንዲሁም የሐይማኖት አባቶች በሴት ልጅ ጥቃት ላይተገቢውን እውቀትና ግንዛቤ አለመስጠታቸው ለሴቶች ጥቃት መበራከት ዕድል እንደፈጠሩም የህግ ባለሙያዎቹ አስረድተዋል።
አቶ አምደ ገብርኤል አድማሱ የህገ-መንግስት ጉዳዮች ተመራማሪ ባለሙያ በአስተያየታቸው” በትምህርት ፖሊሲዎቻችን ከታች ጀምሮ ሴትን ከጥቃት መከላከል ዴሞክራሲያዊ፣ ዘመናዊ አስተሳሰብና መልካም እንድሆነ የምናስተምራቸው ልጆች ይሄንን ይዘው መምጣት አለባቸው ከትምህርት ፖሊሲው አንጻር ይሄ በደንብ ተሰርቷል የሚል ግምት የለኝም ሰዉ ኢንተርናላይዝ እንዲያደርግ በደንብ አውቆ ተገንዝቦ እንዲያድግ የተደረገ አይመስለኝም” ብለዋል ፡፡
በመሆኑም መንግስት ለጉዳዩ በቂ ትኩረት በመስጠት፣ በትምህርት ቤቶችና በሐይማኖት ተቋማት ልጆች ስለ ሴት ልጅ ጥቃት ግንዛቤ እንዲኖራቸው እንዲሁም መብትና ግዴታቸውን እንዲያውቁ በማድረግ በኩል የተጠናከረ ስራ መሰራት እንዳለባቸው ባለሙያዎቹ አሳስበዋል።
የተባበሩት መንግስታት ደርጅት እንደ አውሮጳውያን አቆጣጠር በ1993 ባካሄደው ጠቅላላ ጉባዔ ላይ ባወጣው መግለጫ የሴቶች እኩልነት፣ ደህንነት፣ ነፃነትና ክብር መጣስ እንደማይኖርበት ይደነግጋል፤ የአባል አገራት ህግም ለዚህ በቂ ጥበቃ እንዲያደርግም ያሳስባል።
ይሁን እንጂ በዓለም ላይ በሴቶች ላይ የሚደርሰዉ ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱ አሳሳቢ ጉዳይ ሆኗል።